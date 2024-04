Élections communales à Neuchâtel : Un tournant politique en vue

Dimanche, la population neuchâteloise se rend aux urnes pour élire ses autorités communales, avec un focus particulier sur la ville de Neuchâtel. Un changement de mode de scrutin et une alliance entre le PS et les Vert-e-s pourraient bouleverser l'équilibre politique du Conseil communal.

La présidente du Conseil général Ilinka Guyot tient la corde pour succéder à Patrick Herrmann (Vert-e-s), qui se retire. Keystone

La population neuchâteloise se déplace aux urnes dimanche pour élire ses autorités communales. L'élection la plus disputée se joue en ville de Neuchâtel, où un changement du mode de scrutin et une liste commune entre le PS et les Vert-e-s pourraient faire basculer à nouveau le Conseil communal à gauche.

Un 2e tour, prévu le 12 mai, semble se dessiner en ville de Neuchâtel pour l'élection de l'exécutif, car 17 personnes sont candidates pour un des cinq sièges. Pour la première fois, le scrutin va se faire à la majoritaire, alors qu'il était à la proportionnelle lors des dernières législatures.

Quatre conseillers communaux se représentent: Nicole Baur (Vert-e-s), Mauro Moruzzi (Vert'libéral) et les PLR Violaine Blétry-de Montmollin et Didier Boillat. L'Alliance de gauche, composée des socialistes Julie Courcier Delafontaine et Jonathan Grettillat et des Vert-e-s Nicole Baur et Johanna Lott-Fischer, pourrait ravir un siège à la droite.

A La Chaux-de-Fonds, où l'élection au Conseil communal se joue à la proportionnelle, Théo Bregnard (POP), Thierry Brechbühler (UDC), Jean-Daniel Jeanneret (PLR) et Théo Huguenin-Elie (PS) sont bien partis pour être réélus pour un nouveau mandat.

Au Locle, le Conseil communal, qui est élu aussi à la proportionnelle, a été quasi renouvelé intégralement durant la législature, avec le départ notamment de l'ex-conseiller national popiste Denis de la Reussille. Cédric Dupraz (POP), seul rescapé, se retire aussi à l'issue de son mandat. Le PS et les Vert-e-s s'allient dans une liste commune, qui pourrait permettre aux socialistes de revenir à l'exécutif.

Le taux de participation, qui était de 32,63% en 2020, pourrait être à nouveau bas, notamment du fait que les étrangers, bénéficiaires du droit de vote au niveau communal et cantonal à Neuchâtel, se déplacent traditionnellement moins aux urnes que les Suisses. Il était de 22,72% vendredi à 18h00, un niveau plus faible qu'il y a quatre ans à la même période. (dal/ats)