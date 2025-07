Les dégâts matériels aux bâtiments avaient été impressionnants à La Chaux-de-Fonds. Keystone

Pourquoi les cloches ont sonné dans cette commune romande

La Chaux-de-Fonds commémore ce jeudi la tempête ayant frappé les Montagnes neuchâteloises en juillet 2023. L'événement avait fait un mort et de nombreux blessés.

Les cloches de La Chaux-de-Fonds ont sonné à l'unisson ce jeudi à l'occasion du second anniversaire de la tempête qui a frappé les Montagnes neuchâteloises. A 11h25, elles ont retenti pendant les 6 minutes et 30 secondes correspondant à la durée du phénomène météorologique.

L'action, en oeuvre déjà l'an passé, perpétue le souvenir d'un épisode qui fait partie de l'histoire de La Chaux-de-Fonds et qui restera dans les mémoires. «La commémoration représente une occasion de célébrer la résilience et la reconstruction de notre ville, tout en honorant la mémoire d'un événement marquant», estime le Conseil communal.

La population, du moins celle présente dans la métropole horlogère en cette période de vacances, a donc pu une nouvelle fois, aux quatre coins de la ville, se remémorer jeudi l'espace de quelques minutes l'événement traumatique survenu le 24 juillet 2023. La tempête avait causé un mort et de nombreux blessés.

Plus de 136 millions de francs

Les dégâts matériels aux bâtiments ont été impressionnants pour leur part. Le nombre de sinistres reconnus en lien avec la tempête se monte désormais à 3041, pour une somme de dommages qui pourrait dépasser les 136 millions de francs. Cela représente près de 8000 devis analysés et plus de 5700 factures réglées.

Les chiffres ressortent du rapport annuel 2024 de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP). Au-delà, et relevant d'assureurs privés, il y a encore les réparations touchant les assurances ménages et automobiles. La ville du Locle a également été affectée par l'événement météo d'il y a deux ans. (jzs/ats)