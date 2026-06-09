Occupation à Serrières (NE): les discussions se poursuivent

Occupation à Neuchâtel: les discussions se poursuivent

Le collectif ABAL occupe illégalement un site à Serrières (NE) depuis samedi matin. Il a expliqué poursuivre ses discussions avec la Ville de Neuchâtel pour éviter la démolition d'anciens abattoirs.

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Image: NE.ch

Une vingtaine de personnes continuent de se relayer jour et nuit devant le site des anciens abattoirs depuis samedi matin. Le collectif occupe uniquement l'extérieur pour des questions de sécurité.

«Des activités diverses (yoga, danse, jeux de société, massages, ateliers créatifs) sont organisées la journée afin de rendre l'endroit le plus convivial possible et de donner un avant-goût de ce que pourra proposer le lieu dans le futur», a expliqué le collectif par mail.

La police neuchâteloise est passée plusieurs fois. «Les contacts sont cordiaux», a ajouté l'Association bénévole autogérée du Littoral (ABAL).

Le collectif souhaite obtenir un contrat de prêt à usage pour occuper les lieux. Les anciens abattoirs, inutilisés depuis 1994, étaient destinés à la démolition, sans toutefois de calendrier précis d’une telle intervention. «On restera aussi longtemps que nécessaire», a précisé le collectif.

Pétition en ligne

Pour appuyer sa démarche, l'entité a lancé une pétition en ligne, qui avait recueilli 661 signatures mardi dans l'après-midi. Aux anciens abattoirs, le collectif aimerait créer des ateliers et bureaux gratuits pour artistes et artisans, une ressourcerie, des espaces pour organiser des événements (conférences, concerts, marchés, repas partagés) et un lieu de rencontre intergénérationnel et interculturel pour le quartier.

Le Conseil communal avait expliqué dimanche avoir «été mis devant le fait accompli». Il regrettait le déroulement des faits. La Ville ne va pas communiquer mardi sur ce sujet. (ats)