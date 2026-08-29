Le parc des Musées rouvre à La Chaux-de-Fonds

Après plus d’un an de fermeture liée aux travaux du Musée international d’horlogerie, une grande partie du parc des Musées rouvre samedi après-midi.

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Keystone

Fermé au public depuis plus d'une année pour mener à bien la rénovation de l'étanchéité du Musée international d'horlogerie (MIH) à La Chaux-de-Fonds (NE), le parc des Musées sera en grande partie rendu au public à partir de samedi après-midi. Le Musée d'histoire et son nouveau café rouvrent aussi.

«Le café des Musées et sa vaste terrasse seront rendus déjà accessibles, dans un parc dont les travaux se termineront en automne», ont indiqué le MIH, le Musée d'histoire (MH) et le Musée des beaux-arts dans un communiqué commun. Les plafonds sont décorés d'une œuvre de Lucie Kohler, qui sera présente samedi après-midi.

Le café des Musées prend place dans deux salles du rez-de-chaussée d'un Musée d'histoire à la muséographie «réinventée». L'établissement va proposer une nouvelle exposition de référence intitulée «Work in Progress: Les révolutions d'une ville industrielle».

Ascenseur

L'indissoluble lien entre l'histoire de la ville et l'histoire horlogère se manifestera également par une liaison physique entre le MH et le MIH, un ascenseur permettant désormais de circuler d'un bâtiment à l'autre.

De courtes visites guidées proposeront samedi de découvrir la nouvelle exposition de référence du Musée d'histoire, l'exposition temporaire «Des étoiles aux atomes» du MIH et la présentation de la collection Philippe Bodenmann offerte au Musée des beaux-arts.

Des activités pour les enfants, des prises de parole et un apéritif sont au programme l'après-midi. La journée se poursuivra par une soirée musicale, avec un concert de musique classique et des DJ sets jusqu'à 22h00. (dal/ats)