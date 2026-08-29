bien ensoleillé15°
DE | FR
burger
Suisse
Neuchâtel

Le parc des Musées rouvre à La Chaux-de-Fonds

Le parc des Musées rouvre à La Chaux-de-Fonds

Après plus d’un an de fermeture liée aux travaux du Musée international d’horlogerie, une grande partie du parc des Musées rouvre samedi après-midi.
29.08.2026, 09:4529.08.2026, 09:45
Install� depuis 50 ans dans le Parc des mus�es de La Chaux-de-Fonds, le MIH va servir de cadre aux neuf concerts du Coll�ge musical (archives).
Keystone

Fermé au public depuis plus d'une année pour mener à bien la rénovation de l'étanchéité du Musée international d'horlogerie (MIH) à La Chaux-de-Fonds (NE), le parc des Musées sera en grande partie rendu au public à partir de samedi après-midi. Le Musée d'histoire et son nouveau café rouvrent aussi.

«Le café des Musées et sa vaste terrasse seront rendus déjà accessibles, dans un parc dont les travaux se termineront en automne», ont indiqué le MIH, le Musée d'histoire (MH) et le Musée des beaux-arts dans un communiqué commun. Les plafonds sont décorés d'une œuvre de Lucie Kohler, qui sera présente samedi après-midi.

Le casse d'un musée suisse rebondit: «Proches du grand banditisme lyonnais»
Le casse d'un musée suisse rebondit: «Proches du grand banditisme lyonnais»

Le café des Musées prend place dans deux salles du rez-de-chaussée d'un Musée d'histoire à la muséographie «réinventée». L'établissement va proposer une nouvelle exposition de référence intitulée «Work in Progress: Les révolutions d'une ville industrielle».

Ascenseur

L'indissoluble lien entre l'histoire de la ville et l'histoire horlogère se manifestera également par une liaison physique entre le MH et le MIH, un ascenseur permettant désormais de circuler d'un bâtiment à l'autre.

De courtes visites guidées proposeront samedi de découvrir la nouvelle exposition de référence du Musée d'histoire, l'exposition temporaire «Des étoiles aux atomes» du MIH et la présentation de la collection Philippe Bodenmann offerte au Musée des beaux-arts.

Des activités pour les enfants, des prises de parole et un apéritif sont au programme l'après-midi. La journée se poursuivra par une soirée musicale, avec un concert de musique classique et des DJ sets jusqu'à 22h00. (dal/ats)

Plus de sujets culturels ici:
Voici l’histoire derrière la chanson de Friends
Voici l’histoire derrière la chanson de Friends
de Sainath Bovay
«Certains disent que ces femmes ont un dessein diabolique»
1
«Certains disent que ces femmes ont un dessein diabolique»
de Alyssa Garcia
Après le scandale des objets volés, le British Museum lance un appel désespéré
1
Après le scandale des objets volés, le British Museum lance un appel désespéré
Une créatrice romande investit pour la première fois la Fashion Week de Paris
Une créatrice romande investit pour la première fois la Fashion Week de Paris
de Melissa N'Dila
Thèmes
Tout ce qu'il faut retenir du nouveau trailer de GTA6
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Avenches Tattoo célèbre sa 20e édition
Le Festival international de musique militaire Avenches Tattoo débute jeudi au Haras national suisse.
La 20e édition du Festival international de musique militaire Avenches Tattoo débute jeudi au Haras national suisse. Outre des ensembles de prestige, cet anniversaire sera marqué par un final autour du Ranz des vaches (Lyoba), qui réunira près de 500 musiciens.
L’article