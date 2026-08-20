«Proches du grand banditisme lyonnais»: leur lien avec le casse est vérifié. Image: Musée d'Horlogerie du Locle/Facebook

Le casse d'un musée suisse rebondit: «Proches du grand banditisme lyonnais»

Arrêtés à leur retour de Suisse, cinq hommes sont soupçonnés de plusieurs cambriolages. Les enquêteurs examinent aussi le vol d’un musée français.

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Les enquêteurs de la police et du ministère public neuchâtelois procèdent à des vérifications, après la récente arrestation en France cinq individus soupçonnés d'avoir un lien avec le cambriolage du Musée d’horlogerie du Château des Monts au Locle le 9 août.

L'information a été confirmée jeudi à Keystone-ATS par Georges-André Lozouet. «A ce stade des investigations, l'épicentre de l'enquête se trouve en France», a insisté le porte-parole de la Police neuchâteloise (PN). Les cinq hommes dont il est question seraient en lien avec le grand banditisme lyonnais.

Ces individus ont été mis en examen lundi à Lyon et écroués, soupçonnés d'avoir commis des cambriolages en Suisse. Les enquêteurs français vérifient aussi leur éventuelle implication dans le cambriolage du Musée Jacques Chirac en Corrèze le 6 août, a indiqué jeudi le parquet de Lyon, confirmant une information du Parisien.

Pendules de valeur

L'équipe de cinq braqueurs, «susceptible d'avoir commis un vol en Suisse dans la nuit du 12 au 13 août», a été arrêtée le 13 au matin dès leur retour sur le territoire français, a précisé le parquet dans un communiqué. Ils sont également soupçonnés d'avoir participé au cambriolage du Musée de l'horlogerie du Locle (NE).

Le 9 août, à l'aube, quatre individus «vêtus de noir, cagoulés» y avaient dérobé en «moins de cinq minutes» une dizaine de pendules de valeur. Les voleurs avaient fui «à bord d'une puissante berline de couleur sombre» et leur trace avait été perdue «en direction de la France», où les autorités judiciaires et policières étaient averties.

Un groupe de braqueurs présumés avait été «rapidement» identifié à la suite d'investigations menées par l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturel (OCBC), des enquêteurs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du Rhône et de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Lyon.

Musée Jacques Chirac

Le tout «en lien avec les autorités judiciaires suisses», a ajouté le parquet de Lyon. Les cinq hommes arrêtés ont été mis en examen et écroués notamment pour «vols en bande organisée» et «association de malfaiteurs», dans le cadre d'une information judiciaire, un dossier suivi par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon.

«Proches du grand banditisme lyonnais», selon les révélations du Parisien, les individus mis en examen sont donc aussi suspectés du cambriolage du Musée Jacques Chirac, à Sarran, dans une Corrèze qui était le fief électoral de l'ancien président de la République française.

«Des vérifications» devront déterminer s'il existe «un lien avec les faits commis au préjudice» du Musée Jacques Chirac, où différents objets de collection ont été volés, a expliqué le parquet de Lyon, en précisant que les cinq hommes mis en examen lundi ne l'ont pas été «pour ces faits».

Selon le Parisien, les suspects du vol de Sarran se seraient enfuis à bord d'une puissante berline sombre identique à celle utilisée pour les vols en Suisse. Affaire à suivre. (jah/ats/afp)