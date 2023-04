La viande de porc est toujours la plus appréciée en Suisse, mais la volaille remonte petit à petit sur le classement. photo: KEYSTONE

Voici combien de viande est consommée en Suisse chaque année

Malgré la pression exercée par le mouvement climatique, plus de 450 000 tonnes de viande sont consommées chaque année en Suisse. Cela représente plus de 50 kilos par habitant. A l'échelle mondiale, notre pays n'arrive pourtant que 51e.

Philipp Reich

En 2022, les Suisses ont consommé en moyenne 50,8 kilos de viande par personne. Cela correspond plus ou moins à une saucisse par jour: par rapport à l'année précédente, la consommation par habitant a légèrement baissé, soit d'environ 2%. Selon la faîtière Proviande, cela se situe cependant dans la fourchette normale des fluctuations statistiques.

Les statistiques montrent que le marché de la viande reste étonnamment stable malgré la pression du mouvement climatique pour réduire la consommation de cet aliment. Depuis 2008, la consommation par habitant n'a que légèrement baissé, tandis que la consommation totale a augmenté, en même temps que la population.

Avec 452 241 tonnes, la Suisse a certes consommé l'année dernière un peu moins de viande qu'en 2021, mais toujours nettement plus que les années précédentes.

La part des alternatives végétales vendues dans le commerce de détail n'a pu être augmentée que de manière marginale par rapport à l'ensemble du marché au cours des dernières années. En 2022, la part des substituts de viande d'origine végétale était de 3,0%, contre 1,7% en 2018.

Mais pour en revenir à la consommation de viande, c'est le porc que les Suisses consomment le plus (21 kg), suivi de la volaille (15 kg) et du bœuf (11 kg). La viande de veau et d'agneau n'est en revanche moins appréciée, la consommation est en léger recul. Le gibier est encore moins consommé: environ un demi-kilo par habitant atterrit chaque année dans l'assiette des Suisses.

Si l'on considère la consommation de viande en Suisse depuis le premier recensement en 1949, on constate que le porc est nettement moins populaire qu'au milieu des années 1980, lorsque la quantité de viande consommée avait atteint son niveau le plus élevé.

Seule la volaille a vu sa consommation totale augmenter depuis cette date. La production locale ne pouvant pas couvrir à elle seule les besoins, on est ici tributaire des importations. En effet, plus d'un tiers de la viande de volaille consommée en Suisse provient de l'étranger.

Selon les données de l'ONU, la Suisse se situe dans la moyenne supérieure des pays du monde en matière de consommation de viande. Le classement est mené par Hong Kong, où une personne moyenne mange 130 kg de viande par an.

Les têtes de liste:

Derrière Hong Kong, les Etats-Unis et l'Australie occupent les autres places du podium. L'Argentine, pays de la viande bovine, se situe à la 4e place. Les plus grands «carnivores» d'Europe vivent en Espagne, qui occupe la 5e place avec 104 kilos de viande consommés par habitant. Voici le top 5:

Hong Kong: 130 kg Etats-Unis: 128 kg Australie: 115 kg Argentine: 109 kg Espagne: 104 kg

Sur un total de 175 pays répertoriés, la Suisse se classe 51e avec 69,48 kg de viande. Par rapport à nos voisins directs, nous mangeons un peu plus de viande de bœuf que de viande de porc.

Les derniers du classement:

Selon un rapport de l'ONU, ce sont les habitants du Burundi qui mangent le moins de viande. Avec 2,36 kg par personne et par an, ils consomment presque 30 fois moins de viande que nous.

Burundi: 2,36 kg République démocratique du Congo: 2,75 kg Bangladesh: 4,24 kg Inde: 4,95 kg Côte-d'Ivoire: 5,01 kg

Contrairement à la Suisse, la consommation de viande par habitant augmente à l'échelle mondiale. En 1961, elle était d'environ 24 kilogrammes; en 2019, elle est passée à près de 43 kilogrammes.

D'une manière générale, on peut affirmer que, plus le revenu moyen est élevé dans un pays, plus la consommation de viande par habitant est importante. Certes, dans de nombreux pays industrialisés, on mange moins de viande depuis quelques années, mais le recul est beaucoup plus lent que le rattrapage des pays en développement.