Le Toblerone est produit à Berne, en Suisse, depuis 1908. Image: keystone

Le Toblerone ne sera plus produit uniquement en Suisse

La célèbre marque de chocolat ne sera plus produite exclusivement en Suisse. A partir de la fin 2023, les petits triangles en forme de Cervin sortiront aussi d'une fabrique située en Europe centrale.

C'est la fin d'une ère. Le Toblerone est produit depuis plus de 100 ans à Berne et distribué dans le monde entier. Mais selon les informations de la radio SRF confirmées mercredi par le groupe international Mondelerz, une partie de sa production sera dès la fin de l'année 2023 déplacée à Bratislava. L'usine de Mondelez dans la capitale slovaque y fabrique déjà les marques Milka et Suchard.

Fidèle aux origines bernoises

Même si le Toblerone ne pourra plus être estampillé «chocolat au lait suisse», la firme entend bien rester fidèle au site de Berne.

«Berne est une partie importante de notre histoire et le restera» Livia Kolmitz de Mondelez Europe. Keystone-ATS

Mondelez a considérablement investi dans la fabrique de Brünnen durant les cinq dernières années et prévoit d'autres investissements. Il est prévu d'augmenter les capacités de production de pâte de chocolat et de nougat.

Un employé emballant une grosse barre de chocolat Toblerone dans l'usine de Kraft Foods à Berne, en Suisse, le 1er septembre 2010. Image: keystone

Inventé par Theodor Tobler et Emil Baumann, le Toblerone est produit depuis 1908. Le nom est l'association du nom de son inventeur «Tobler» et de «torrone», le nom italien du nougat au miel et aux amandes.

Le fait que la forme triangulaire soit inspirée du Cervin n'est certes qu'une légende. Mais depuis 1970, l'illustre sommet apparaît sur l'emballage de la marque, soulignant ainsi son identité suisse.

Avec son altitude de 4478 mètres, le Cervin est le douzième sommet des Alpes. Image: sda

En 1985, la production a été transférée du quartier de la ville de Berne Länggasse à l'usine actuelle située à l'ouest de la capitale fédérale. Après plusieurs changements de propriétaires, le Toblerone est aujourd'hui fabriqué par le groupe Mondelez. (ats/mndl)