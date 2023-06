Cette célèbre marque de glace suisse change son logo culte

Le logo actuel de la glace suisse Winnetou. Image: zvg

Les débats sur l'appropriation culturelle ont eu raison de Winnetou. La marque de glace suisse change de logo. Selon une spécialiste, l'appellation aussi des racines controversées.

Benjamin Weinmann / ch media

Ils sont plusieurs à avoir fait les frais d'accusations d'appropriation culturelle à l'instar de la marque de riz Uncle Ben's qui s'appelle désormais Ben's Original ou encore Aunt Jemima devenue Pearl Milling. Dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, qui a entraîné en 2020 un débat sur le racisme structurel, de nombreux groupes se sont vus contraints de repenser leur portefeuille de marques. En effet, parmi ces produits, certains généraient de l'argent avec des logos et des noms jugés discriminatoires.

Le débat a également porté sur la glace suisse Winnetou du fabricant Frisco, qui appartient à la société Froneri. En juillet 2020, alors que des millions de personnes manifestaient contre le racisme dans le monde entier, Froneri a annoncé envisager de changer le nom de sa glace Winnetou, suite aux débats sur le racisme.

Plus de chef, seulement deux plumes

«Après des clarifications internes, nous conservons le nom et l'emballage jusqu'à nouvel ordre», a déclaré une porte-parole de Froneri quelques mois plus tard. Il s'avère donc que la marque de glace va subir quelques changements, et non des moindres.

«Nous avons décidé d'adapter le logo de Winnetou pour la saison des glaces de cette année», explique à nouveau une porte-parole de Froneri.

«En conséquence, le visage du chef amérindien avec sa parure de plumes a été retiré et remplacé par deux plumes colorées»

Une décision qui avait été prise l'an dernier mais que les Suisses n'ont pas eu l'occasion de voir. La nouvelle série de glace, et son nouveau logo, sont disponible seulement depuis cette année. Nul doute qu'avec les températures estivales de ces derniers jours, la clientèle remarquera cette adaptation.

Voici à quoi ressemble le nouveau logo de la glace Winnetou – des plumes, mais plus de chef. screenshot: migros.ch

La société Froneri se dit consciente des discussions sur l'égalité des droits et des mouvements sociaux, et explique devoir réagir et agir en conséquence.

«Nous avons tout de même décidé de conserver le nom de marque fictif et iconique Winnetou. Nous sommes convaincus que la glace et la marque continueront à être perçues positivement avec la nouvelle présentation.»

Une histoire de racisme

Susan Arndt, professeure d'anglais et de sciences culturelles à l'université de Bayreuth, estime que non seulement le design, mais aussi le nom devrait être changé, comme elle l'a expliqué à CH Media en été 2020.

«J'ai moi-même grandi avec les films Winnetou et je les ai appréciés, mais les histoires de Karl May reprennent des faits racistes et violents» Susan Arndt

Dans les livres de l'écrivain allemand, qui ont donné leur nom à la glace suisse, Winnetou est présenté comme un combattant pour la liberté pacifique qui fraternise avec Old Shatterhand, un vieil homme blanc, explique Susan Arndt.

«Le fait que la colonisation de l'Amérique du Nord se soit accompagnée d'un génocide au cours duquel 80 à 90% de la population d'origine a été assassinée est complètement occulté.» Susan Arndt

Nestlé a déjà changé d'autres noms dans le cadre de ce débat. En Australie, le groupe suisse romand a réagi pour deux produits. Les snacks «Red Skins» s'appellent désormais «Red Ripper» et les snacks «Chicos» s'appellent désormais «Cheekies».

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder