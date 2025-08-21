«Die Weltwoche» lance une édition en français traduite par l'IA

Le magazine alémanique de droite Die Weltwoche a lancé une édition entièrement en ligne et en français, traduite par l'intelligence artificielle. Son patron et rédacteur en chef Roger Köppel vise ainsi à prendre pied en Suisse romande.
Jeudi, l'éditeur zurichois annonçait:
L’offre comprend également le podcast de ce dernier, ex-conseiller national UDC. Et le résultat? Des titres à rallonge et peu compréhensibles et un Roger Köppel qui parle dans le micro avec une voix TikTok. Sans parler de la prononciation. Ainsi, Die Weltwoche devient «La Welt-voche».
L'hebdomadaire a été fondé il y a 92 ans, selon le communiqué. Dans sa version francophone, La Weltwoche a agrémenté son logo – un globe stylisé dans la version germanophone – d'une montre, d'une fourchette à fondue et de raisins.
La plateforme sera développée en continu, en synergie avec l’offre en Suisse alémanique, avec les technologies les plus modernes, poursuit l'éditeur. L’ensemble des contenus a été traduit par une IA avancée et peut contenir des erreurs de formulation. Le système apprend et s’améliore chaque jour, peut-on lire sur le site en question. (ats/svp)