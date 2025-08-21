ciel couvert17°
«Die Weltwoche» lance une édition en français traduite par l'IA

Roger Köppel est le propriétaire et le rédacteur en chef de Die Weltwoche.
Roger Köppel demeure pensif après la première mouture de son magazine traduit par l'intelligence artificielle. Image: EPA

Roger Köppel, rédacteur en chef du journal de droite alémanique, s'est lancé dans le projet de traduire son magazine grâce à l'intelligence artificielle. On vous laisse juger du résultat.
21.08.2025, 15:0821.08.2025, 15:10
Le magazine alémanique de droite Die Weltwoche a lancé une édition entièrement en ligne et en français, traduite par l'intelligence artificielle. Son patron et rédacteur en chef Roger Köppel vise ainsi à prendre pied en Suisse romande.

Jeudi, l'éditeur zurichois annonçait:

«A la demande de nombreux lecteurs et d’acteurs économiques, Die Weltwoche lance dès aujourd’hui une édition numérique en français pour la Suisse romande»

L’offre comprend également le podcast de ce dernier, ex-conseiller national UDC. Et le résultat? Des titres à rallonge et peu compréhensibles et un Roger Köppel qui parle dans le micro avec une voix TikTok. Sans parler de la prononciation. Ainsi, Die Weltwoche devient «La Welt-voche».

Die Weltwoche devient La Weltwoche.
A boire et à manger avec ce titre traduit par une intelligence artificielle.Image: dr

L'hebdomadaire a été fondé il y a 92 ans, selon le communiqué. Dans sa version francophone, La Weltwoche a agrémenté son logo – un globe stylisé dans la version germanophone – d'une montre, d'une fourchette à fondue et de raisins.

Cet ex-élu UDC est allé poser une question à Poutine

La plateforme sera développée en continu, en synergie avec l’offre en Suisse alémanique, avec les technologies les plus modernes, poursuit l'éditeur. L’ensemble des contenus a été traduit par une IA avancée et peut contenir des erreurs de formulation. Le système apprend et s’améliore chaque jour, peut-on lire sur le site en question. (ats/svp)

Satisfaction de la clientèle, service, rapport qualité-prix. Alors que les primes d'assurance maladie augmentent chaque année, les comparateurs révèlent régulièrement quels assureurs obtiennent les meilleures notes.
L’article