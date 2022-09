La France veut réparer 32 réacteurs nucléaires et la Suisse croise les doigts

Plus de la moitié des centrales nucléaires françaises ne sont pas en service, mais cela devrait changer cet hiver. La Suisse réagit prudemment, car il n'est pas certain que nous puissions compter sur de l'électricité en provenance de France. Et voici pourquoi.

Francesco Benini / ch media

Cette remarque ne manque dans aucun débat sur l'approvisionnement énergétique en Suisse: le fait qu'autant de centrales nucléaires ne soient pas en service en France complique la sécurité d'approvisionnement. En effet, jusqu'à présent, la Suisse a compté sur l'importation d'électricité de France en hiver.

Sur les 56 réacteurs nucléaires français, 32 ne sont actuellement pas en service. Toutes les installations appartiennent à la société publique Electricité de France. Des travaux de maintenance sont effectués sur les réacteurs, car des dommages dus à la corrosion ont été constatés sur certains d'entre eux.

La centrale nucléaire de Nogent sur Seine, à 110 kilomètres au sud-est de Paris, en 2021. Image: sda

La France prévoit de redémarrer des réacteurs

L'annonce faite par la ministre de l'Energie Agnès Pannier-Runacher attire, désormais, l'attention. La France remettra en service tous les réacteurs nucléaires au cours de l'hiver prochain, a-t-elle déclaré vendredi. Electricité de France a présenté un calendrier: 27 réacteurs devraient être remis en service avant la fin de l'année, cinq autres d'ici à la mi-février.

La conseillère fédérale en charge de l'Energie, Simonetta Sommaruga, a réagi à l'annonce française. Sa porte-parole, Géraldine Eicher, s'explique:

«Si la France parvient à redémarrer ses centrales nucléaires, qui ne sont actuellement pas connectées au réseau, ce serait une bonne nouvelle pour l'approvisionnement en électricité de toute l'Europe, y compris la Suisse.»

En hiver, la Suisse achète normalement environ trois à quatre térawattheures nets d'électricité à la France, et environ sept térawattheures nets à l'Allemagne. «Si la France peut donc à nouveau produire davantage d'électricité par elle-même, elle devra importer moins d'électricité au gaz d'Allemagne, ce qu'elle fait actuellement. Les flux entre les pays pourraient à nouveau se normaliser dans une certaine mesure. Et la Suisse en profiterait également», explique Géraldine Eicher. La consommation d'électricité dans le pays est d'environ 60 térawattheures par an.

La ministre de l'Energie, Simonnetta Sommaruga. Image: sda

Des réactions positives en Suisse

Côté Parlement suisse, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le conseiller national PLR Matthias Jauslin, expert en énergie, a pris position suite à l'annonce française:

«Pour le réseau électrique européen, chaque centrale qui peut injecter de l'électricité est précieuse. Cela stabilise la sécurité d'approvisionnement au sein de l'Europe, et donc aussi pour la Suisse. En outre, il est possible que les prix de l'électricité baissent si la France reconnecte effectivement davantage de centrales au réseau.»

La réaction du groupe énergétique suisse Axpo est similaire. Il écrit: «La remise en service des centrales nucléaires françaises peut contribuer à détendre la situation de l'approvisionnement en Europe, et donc aussi en Suisse».

Un doute de taille subsiste

Dans les discussions de fond, certains experts laissent, toutefois, planer le doute: le plan du gouvernement français est très ambitieux. Il faudra du temps pour réparer les dégâts causés par la corrosion des installations. Une source s'inquiète:

«Espérons que le président Macron ne mette pas trop de pression sur la compagnie nationale d'électricité»

En effet, les travaux de maintenance sur les centrales devraient être effectués intégralement et dans le calme. Dans le cas contraire, le risque d'erreurs augmenterait.

Ensuite, certains experts se demandent si la Suisse peut réellement compter sur l'électricité de la France en hiver. Plusieurs facteurs font que cela semble incertain.

Les relations entre Paris et Berne ne sont pas au mieux

L'hiver sera-t-il très froid pendant des semaines? En France, les chauffages électriques, très répandus, consommeraient d'énormes quantités d'électricité. L'augmentation des prix de l'énergie est déjà un fardeau pour une partie de la population française. Ce que le président Macron veut éviter, c'est une revitalisation du mouvement insurrectionnel des gilets jaunes.

Dans ce contexte, la France se coordonne étroitement avec l'Allemagne. Le principal partenaire de l'UE fournit, actuellement, à la France, de l'électricité produite dans des centrales à gaz. Si toutes les centrales nucléaires fonctionnent à nouveau et que l'électricité peut être exportée, les Français tiendront compte de l'Allemagne.

En revanche, les relations avec la Suisse sont... mitigées. Le fait que le Conseil fédéral ait enterré l'accord-cadre avec l'UE a été mal perçu par le gouvernement français. La commande d'avions de combat américains a même suscité une certaine grogne à Paris. N'avait-on pas discuté en détail avec Berne d'un achat de Rafales? Mais le Conseil fédéral ne s'était finalement pas prononcé en faveur du jet français.

Dans ce contexte, les Français pourraient-ils se montrer réticents à partager leur courant? Un spécialiste tente de dissiper les doutes. «Les entreprises électriques suisses ont des contrats à long terme valables avec les centrales nucléaires françaises. Ceux-ci doivent être respectés», souligne-t-il. Pour peu qu'elles fonctionnent... (adapté par jah)