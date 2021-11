La Suisse interdit les vols depuis l'Afrique australe, avec des exceptions

Image: KEYSTONE

Face à l'apparition du nouveau variant Omicron, jugé «préoccupant» par l'OMS, la Suisse a interdit tous les vols directs en provenance d'Afrique australe. Il est toujours possible de se rendre en Afrique du Sud, mais sous certaines conditions.

Juste un jour après la découverte officielle du nouveau variant du coronavirus en Afrique du Sud, la Suisse a décidé de prendre des mesures. A l'instar de plusieurs pays, la Confédération a durci ses restrictions aux frontières à l’encontre de six pays d’Afrique australe.

Concrètement, à partir de vendredi, les vols en provenance de ces pays sont interdits pour une durée indéterminée:

Afrique du Sud

Botswana

Eswatini

Lesotho

Mozambique

Namibie

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées pour les rapatriements de citoyens suisses ou de personnes disposant d'un permis de séjour en Suisse.

De plus, les personnes en provenance d'Afrique du Sud, de Hong Kong, d'Israël et de Belgique devront présenter un test Covid-19 négatif à l'entrée en Suisse et se mettre en quarantaine.

L'obligation de quarantaine et de test pourra être étendue à d'autres pays dans lesquels serait détecté le nouveau variant. Les pays voisins de la Suisse en sont exclus.

Swiss continue de voler

Vendredi, Swiss a réagi aux nouvelles règles. La compagnie aérienne obéit aux instructions de Berne, tour en faisant remarquer que, «sur la base des expériences des mois précédents, les interdictions de vol ne sont pas idéales pour empêcher la propagation d'une variante virale nouvellement découverte».

Elle ne transportera plus que

des ressortissants suisses ou du Liechtenstein

des personnes ayant un permis de séjour en provenance d'Afrique du Sud

Les vols à destination de Johannesburg portant le numéro de vol LX284 des prochains jours seront effectués comme prévu. Image: KEYSTONE

Les passagers devront présenter un test négatif et une autorisation des autorités pour leur vol de retour.

Les vols à destination de Johannesburg portant le numéro de vol LX284 des prochains jours seront effectués comme prévu jusqu'à nouvel ordre. Swiss dessert actuellement Johannesburg en Afrique du Sud avec sept vols par semaine. (asi/ats)