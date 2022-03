Il n'y a pas eu d'Oscar pour le court-métrage suisse «Ala Kachuu»

Le film germano-suisse «Ala Kachuu», nominé pour un Oscar dans la catégorie court métrage, n'a malheureusement pas remporté de récompense dimanche à Hollywood. Image: sda

Dommage pour le seul film suisse en lice aux Oscars. La statuette est revenue à «The Long Goodbye» du réalisateur britannique Aneil Karia.

Le film «Ala Kachuu» de la réalisatrice germano-suisse Maria Brendle, nominé pour un Oscar dans la catégorie court métrage, n'a pas remporté de récompense dimanche à Hollywood.

La bande annonce de ce court-métrage: Vidéo: YouTube/FrauenWelten

Maria Brendle raconte pendant 38 minutes dans «Ala Kachuu», dont le titre signifie «faire ses bagages et partir en courant», le vol d'une mariée au Kirghizistan. Environ 12 000 femmes sont victimes de cette coutume chaque année.

Et sinon, il s'est passé ceci aux Oscars: Vidéo Enorme clash aux Oscars: Will Smith met une gifle à Chris Rock en direct de Jacqueline Chelliah

Maria Brendle est réalisatrice et scénariste. Basée à Zurich, elle est titulaire d'un bachelor en cinéma de la ZHdK et d'un master en sciences cognitives, obtenu à Cologne. Elle a participé au Drehbuchwerkstatt Munich, et son travail se focalise sur les questions de droits des femmes. (ats/jch)