Paléo est prêt à accueillir ses 250 000 festivaliers

Doté d'un budget de 31 millions de francs, le plus grand open air de Suisse attend 250 000 festivaliers et 8500 campeurs. Quelque 10 500 personnes sont impliquées dans l'organisation du festival, dont 5500 bénévoles. (sda/ats)

Environ 250 concerts et spectacles sont programmés durant la semaine. Louise Attaque et les Black Eyed Peas seront les têtes d'affiche de la première soirée sur la Grande scène, suivis les jours suivants par Rosalia, Indochine, Aya Nakamura, Placebo, Lomepal, Damso ou encore Shaka Ponk.

Pour le patron de Paléo, cette 46e édition s'annonce dans «un contexte favorable». Il cite une «météo complice» jusque-là, et qui devrait le rester durant la semaine, hormis des quelques risques d'orage, a priori pour la soirée de mardi.

Quelques nouveautés sont également à mentionner du côté du Village du monde qui, selon Daniel Rossellat, a «un peu souffert l'an dernier de la nouvelle concurrence de Vega et Belleville». Dédié cette année au Brésil, le Village du monde a soigné son décor avec, par exemple, des feuilles géantes qui entoureront une cascade, à l'intérieur de laquelle a été installé un bar.

«Il nous restait toutefois une petite marge d'innovation», a reconnu le patron et fondateur du festival. Belleville, dédiée à la musique électronique, bénéficiera par exemple d' un nouvel éclairage bleu-vert , censé offrir un décor «des plus immersifs», affirment les organisateurs.

Daniel Rossellat, son directeur, a rappelé lundi devant la presse que deux nouvelles scènes avaient été inaugurées en 2022, Vega et Belleville . Au vu de «l'adhésion incroyable» du public, elles ont été reconduites.

Après avoir proposé de nombreuses nouveautés l'an dernier, Paléo mise sur une certaine continuité pour son édition 2023. On vous déroule le menu et les petites innovations qui attendent les 250 000 visiteurs cette année.

250 000 festivaliers et 8500 campeurs sont attendus à Nyon.

250 000 festivaliers et 8500 campeurs sont attendus à Nyon. Image: KEYSTONE

