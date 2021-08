Faut-il faire payer plus les non-vaccinés en cas d'hospitalisation?

Et si la Suisse sombrait prochainement dans la violence politique?

Dans quel climat la Suisse entame-t-elle cette fin d’été? A l’heure de la rentrée, le politologue René Knüsel entrevoit cet automne des débats particulièrement tendus. Voire violents.

Il y a la vaccination qui est en perte de vitesse et les cas Covid qui augmentent dangereusement. Il y a la pression sur les hôpitaux et le Conseil fédéral (entre autres) qui met la pression sur les non-vaccinés. Il y a aussi une rentrée parlementaire le 13 septembre et des votations importantes dans un mois, mais aussi le 28 novembre pour le deuxième référendum contre la loi Covid. Ce contexte pour le moins fragile va-t-il faire basculer la classe politique dans des tensions plus …