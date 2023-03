Conseil national: le PS fribourgeois fait son choix (en présence de Berset)

Outre Alizée Rey, en course pour les deux conseils, les autres candidats du PSF à la Chambre du peuple sont le Gruérien Grégoire Kubski, 32 ans, député, Nicole Tille, 53 ans, conseillère communale à Châtel-St-Denis, le Fribourgeois de la ville Samuel Jordan, 51 ans, et Adrian Leuthard, 50 ans, conseiller communal à Planfayon. (ats/jch)

Pour le Conseil national, le congrès a retenu en premier lieu les candidatures des deux sortantes, à savoir la Broyarde Valérie Piller Carrard, 44 ans, élue en 2011, et la Lacoise Ursula Schneider Schüttel, 61 ans, à Berne depuis 2017, après un premier passage entre 2012 et 2015. Toutes deux ont à coeur de maintenir leurs sièges.

Députée et ex-présidente du PSF, la Sarinoise de 35 ans veut regagner le fauteuil de Christian Levrat, parti présider La Poste Suisse. Sa tâche s'annonce difficile face aux deux sortantes, la PLR Johanna Gapany, élue en 2019 au détriment du centriste Beat Vonlanthen, et la centriste Isabelle Chassot, arrivée il y a un an et demi.

