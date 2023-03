L'UDC a choisi ses deux favoris pour le Conseil des Etats

Les CFF ne vont pas super bien

L'ex-Régie affiche une perte de 245 millions de francs au terme de l'année 2022 et doit économiser six milliards. En cause, le plongeon de l'activité Infrastructure Energie et une correction chez CFF Cargo.

Pour les 175 ans du chemin de fer en Suisse, le nombre de voyageurs est nettement à la hausse, mais pas au niveau d’avant la pandémie de Covid-19, soit 2019, annoncent lundi les CFF. L’affluence moyenne en 2022 s’est élevée à 1,16 million de personnes par jour, soit 30,8% de plus qu’en 2021, mais toujours 12,5% de moins qu’en 2019.