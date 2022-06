Il ajoute que les mentalités ont changé en dix ans. «Les nouvelles générations préfèrent souvent avoir plus de temps libre» qu'un meilleur salaire.

«Nous avons bien compris que le peuple ne voulait pas six semaines de vacances et c'est pour cela que je propose ce compromis»

Le conseiller national Baptiste Hurni (PS/NE) a déposé une initiative parlementaire. En 2012, les Suisses avaient enterré par deux tiers des voix une initiative des syndicats voulant octroyer six semaines de vacances par année.

Les socialistes veulent faire passer le nombre de semaines de vacances en Suisse de quatre à cinq, relate Le Matin Dimanche. Les travailleurs de moins de 20 ans, qui bénéficient déjà d'un régime de cinq semaines, en obtiendraient six.

Les socialistes veulent augmenter les vacances de toutes et tous d'une semaine. Une initiative parlementaire a été déposée, relate Le Matin Dimanche.

