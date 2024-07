Une ancienne employée de maison a réclamé un demi-million de francs à Tidjane Thiam. Image: AP Photo/Mark Lennihan/watson

L'ex-boss de Credit Suisse serait victime de plusieurs chantages

Une ancienne femme de ménage de l'ex-manager est jugée pour extorsion. Presque au même moment, Tidjane Thiam s'exprime lui-même sur une autre affaire de chantage, derrière laquelle il soupçonne un complot politique.

Ann-Kathrin Amstutz / ch media

Tidjane Thiam, ex-directeur de Credit Suisse (CS), est doué pour faire les gros titres. Dernier épisode en date: une ancienne employée de maison a voulu le faire chanter et comparaît pour cela devant le tribunal de Meilen (ZH), comme le rapporte l'agence de presse Keystone-ATS. La femme aurait exigé plus d'un demi-million de francs.

La Roumaine de 43 ans travaillait dans la villa de Thiam à Herrliberg, au bord du lac de Zurich. En mars 2021, elle a envoyé un mail de chantage à l'ancien patron de CS, comme il ressort de l'acte d'accusation. La femme affirmait que l'homme lui devait 587 000 francs. Mais elle ne voulait «pas lui faire de mal», a-t-elle écrit. C'est pourquoi elle lui proposait de régler leurs différends avec ce paiement - et de mettre fin à un litige concernant de prétendus «dysfonctionnements». On ne sait pas de quoi il est question réellement.

L'ancienne employée s'est montrée menaçante: si Thiam ne payait pas, elle informerait les syndicats et le Comité international olympique - Thiam siège à cet organe depuis 2019. Mais il n'a pas cédé au chantage et a fait appel à la police.

Début août, la femme devra répondre de ses actes devant le tribunal. Les chefs d'accusation retenus sont la tentative de contrainte et la tentative de chantage. Selon l'acte d'accusation, le procureur demande une peine de prison avec sursis de sept mois et une amende de 1200 francs.

Thiam flaire un complot politique

A peu près au même moment, Thiam s'exprime sur une autre affaire de chantage. Il s'agirait de l'utilisation d'une fausse identité et de chantage sur Instagram. L'ancien directeur de CS soupçonne un complot visant à entraver ses ambitions politiques. En effet, l'homme de 61 ans veut devenir président de la Côte d'Ivoire l'année prochaine.

Dans un message sur Instagram, il explique qu'en avril 2023, il a signalé une tentative de chantage. Les auteurs «sont malheureusement revenus à la charge cette semaine». Ils menaceraient de partager avec ses adversaires politiques «des faux qu'ils ont créés eux-mêmes». Des experts en cybersécurité travaillant avec ses avocats auraient toutefois pu prouver qu'il s'agissait de contrefaçons. Thiam a annoncé que toute personne utilisant ce matériel - sans préciser de quel type de matériel il s'agit - sera poursuivie en justice.

«Certains ne reculeront devant rien pour me nuire», a conclu Thiam dans son post. La seule réaction possible est la fermeté, a-t-il ajouté.

Tidjane Thiam, qui a présidé la banque Credit Suisse de 2015 à 2020, ne cesse de faire parler de lui. Fin 2023, il a créé la surprise en annonçant son intention de devenir président de la Côte d'Ivoire. En décembre, le double national franco-ivoirien a été élu à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il s'est ainsi assuré la pole position dans la course à la présidence de l'année prochaine. Pour cet homme de 61 ans, c'est un retour à la politique ivoirienne: dans les années 1990, il avait déjà occupé le poste de ministre du Plan et du Développement.

La débâcle de CS et l'embarrassante affaire de filature

On peut se demander si Thiam aura plus de succès en tant que politicien qu'en tant que manager. Dans le sillage de la chute de Crédit Suisse, provoquée par des années de mauvaise gestion, Thiam ne s'est définitivement pas fait remarquer par son autocritique.

Dans une tribune publiée dans le Financial Times, il expliquait qu'au moment de son départ, Credit Suisse «venait de réaliser son plus gros bénéfice depuis dix ans après une profonde restructuration». Par la suite, «certaines choses ont mal tourné», avait-il affirmé.

Les spécialistes voient la situation différemment: ils considèrent que Thiam, expert en assurances qui n'avait pas encore dirigé de banque avant CS, a une part de responsabilité. C'est en effet lui qui a décentralisé la banque avec cinq unités d'affaires et qui a massivement affaibli le contrôle des risques. Cela s'est douloureusement ressenti plus tard avec les deux mauvais investissements Greensill et Archegos. Ces deux faillites de plusieurs milliards ont finalement sonné le glas de Credit Suisse.

Le quartier où vivait le directeur de Credit Suisse Image: Niklaus Waechter / Reportair

Mais l'affaire qui a conduit Thiam à démissionner de son poste de directeur de Credit Suisse est d'une curiosité sans égale. Dans le quartier chic de Herrliberg, Thiam était le voisin direct d'Iqbal Khan, à l'époque chef de la gestion de fortune de CS et donc subordonné de Thiam. Les deux hommes se sont retrouvés dans une querelle de voisinage, vraisemblablement à cause du bruit de travaux, d'histoires d'arbres et de problème avec la vue sur le lac. Pour couronner le tout, Iqbal Khan était sur le point de rejoindre UBS.

Par la suite, il a été rendu public que Credit Suisse avait fait suivre Iqbal Khan par des détectives privés - apparemment par crainte qu'il ne débauche des collaborateurs. Bien que la participation directe de Thiam n'a pu être prouvée, cette affaire embarrassante a entraîné une forte pression et, finalement, sa démission du poste de directeur de la banque.

