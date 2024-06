Après le non, «le peuple attend des mesures»

La conseillère fédérale veut mettre en consultation la mise en oeuvre du contre-projet cette année encore. Le message devrait être prêt d'ici l'année prochaine et la nouvelle réglementation devrait être mise en vigueur en 2026. «Les cantons ont ainsi suffisamment de temps pour s'adapter.» (chl/ats)

55,5% Non

Et la Jurassienne de rappeler les différences très nettes entre les régions linguistiques. Les cantons romands, le Tessin et Bâle-Ville ont accepté le texte.

Plus de «Suisse»

On vous explique l'initiative d’allègement des primes

Les plus lus

La question des primes est un cul-de-sac mais il ne faut pas capituler

Avec les primes, on commence à avoir l'impression d'avoir tout essayé. Il n'y a aucune solution réelle et immédiate en vue. Quelle galère.

On pensait que le résultat serait serré, mais il n'en fut rien: l'initiative du Parti socialiste pour plafonner à 10% du revenu le paiement des primes a été balayée dans les urnes à 55,5%. Le Röstigraben entre les cantons – et même les districts – latins et alémaniques est un cas d'école.