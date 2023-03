Pierre Maudet. image: montage shutterstock saïnath bovay

Le candidat Maudet invite les jeunes de 18 ans à venir le voir au bowling

C'est au bowling que le candidat au Conseil d'Etat genevois Pierre Maudet, chef de file de la liste Libertés et Justice sociale, présente son programme. Roulez jeunesse!

Comment se démarquer de ses adversaires en lice pour le premier tour de l’élection au Conseil d’Etat genevois du 2 avril? En proposant des rencontres au bowling de Balexert. C’est la démarche entreprise par Pierre Maudet, l’un des 23 candidats à l’exécutif cantonal. A 45 ans, l’ancienne gloire du PLR genevois, l’ex-vedette du gouvernement du bout du lac, désavouée par le Tribunal fédéral qui a annulé l’acquittement dont il avait bénéficié dans l’affaire du voyage à Abou Dhabi, a la fibre combative.

Dans une lettre datée du 6 mars, adressée avec un flyer «à tous les jeunes qui ont eu 18 ans en 2022 et au premier trimestre 2023», Pierre Maudet invite les récipiendaires à se rendre au bowling du centre commercial de Balexert. «Vous êtes les bienvenu.e.s, sans inscription!», précise-t-il dans ce courrier dont nous avons obtenu copie. Trois rencontres sont prévues. L’une a déjà eu lieu, samedi 18 mars, la deuxième était pour le mercredi 22 dans l’après-midi, la troisième se tiendra vendredi 24 dans la soirée.

Demandez le programme!

L’occasion, pour Pierre Maudet, de faire connaître aux potentiels primo-votants «Libertés et Justice sociale», sa liste de 29 noms présentée au Grand Conseil, mais surtout son programme: «(…) une vingtaine de projets concrets dont certains touchent les jeunes de près: CV anonyme, facilitation de l’apprentissage, haute école numérique, logements étudiants, soutien au sport amateur et abonnement TPG à 100 francs (par an, pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans)», détaille-t-il dans sa lettre.

On retrouve là celui tombé petit dans la marmite du radicalisme genevois, dont son parti se veut l’unique héritier: du pragmatisme sous des aspects populaires, populistes, railleront quelques détracteurs.

«Nous déplorons l’abandon du vote électronique»

Pourquoi ce «tout-ménage» dédié aux 18 ans du canton? «Nous estimons important de les sensibiliser à leurs nouveaux droits civiques, de les écouter sur leurs préoccupations et d’ouvrir un espace de dialogue pour une catégorie de population réputée votant peu. Nous l’avons vérifié samedi passé lors d’une première présence et rencontre au bowling de Balexert, notamment sur le fait que le vote par correspondance, avec bulletin papier, n’est pas considéré comme propice par les jeunes. A cet égard, nous déplorons l’abandon du vote électronique par le Canton en 2019», indique Pierre Maudet dans sa réponse écrite à watson.

En direct du bowling Pierre Maudet avec un jeune supporter, le 22 mars. image: dr

«Elle a fini à la poubelle»

La lettre aux 18 ans du candidat de «Libertés et Justice sociale» n’a pas reçu partout bon accueil. «Elle a fini à la poubelle», raconte un père qui se demande comment ce diable de Maudet a bien pu se procurer un tel listing! Nous avons posé la question à l'intéressé. Rien de croustillant:

«En période électorale, contre une centaine de francs, on peut obtenir les adresses physiques des électeurs genevois auprès de l’Etat, par catégorie ou dans l’ensemble» Pierre Maudet

Finalement joint mercredi par téléphone aux alentours de 16h15, Pierre Maudet disait se trouver au bowling de Balexert, où «il n’y a pas grand-monde, la faute au beau temps, un seul a le flyer». «Les jeunes étaient beaucoup plus nombreux samedi dernier, une dizaine avait le flyer», assure-t-il, espérant qu’ils viendront en nombre vendredi également.

Du parquet du Conseil d'Etat à celui du bowling, en passant par le circuit d'Abou Dhabi, Maudet le politique roule sa bosse.