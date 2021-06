Terrorisme: le Parlement traitera bientôt du durcissement des mesures

Maintenant que la nouvelle loi contre le terrorisme (MPT) a été acceptée, la police dispose de nombreux nouveaux instruments. Les partisans rassurent les opposants en garantissant des mesures proportionnées. Mais certains parlementaires exigent déjà de nouvelles bases légales qui permettraient d’arrêter «des personnes présentant un danger pour l’État».

Le verdict est net mais le résultat est plus serré que ce les derniers sondages prévoyaient: la Suisse a accepté à 56,6% la modification de la loi contre le terrorisme. La campagne était plutôt calme, mais plus la date butoir approchait, plus les opposants se sont fait entendre. Pour eux, la loi permettrait aux autorités de prendre des mesures aléatoires contre des activistes, en prétextant la prévention du terrorisme.

Ce que conteste le camp des partisans. Heureusement, la population a …