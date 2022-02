Damien Cottier est le nouveau président du groupe parlementaire PLR

Le Neuchâtelois a été élu au Conseil national en 2019. Image: sda

Le conseiller national neuchâtelois de 46 ans prend le relais de son collègue Beat Walti, a décidé le groupe vendredi. Il a été préféré au Vaudois Olivier Feller.

La présidence du groupe se jouait entre les deux Romands. Aucun Alémanique ne s'était annoncé. La St-Galloise Susanne Vincenz-Stauffacher, un temps pressentie, a renoncé à se présenter, reconnaissant le droit des Romands à présider le groupe.

Elu au Conseil national que depuis 2019 et membre de la commission des institutions politiques, Damien Cottier bénéficie d'une longue expérience parlementaire au niveau cantonal. Il a été député pendant plus de dix ans et notamment chef de groupe au Grand Conseil.

Expérience internationale

Licencié en lettres de l'Université de Neuchâtel et diplômé postgrade en relations internationales à Genève, il s'est surtout fait connaître en tant que collaborateur personnel du conseiller fédéral neuchâtelois Didier Burkhalter durant huit ans entre début 2010 et fin 2017.

Le Neuchâtelois a également une expérience internationale puisqu'il a représenté la Suisse auprès des Nations Unies au sein de la Mission permanente de la Confédération à Genève en tant que chef de la section des affaires humanitaires de 2018 jusqu'à février 2020. Le conseiller national préside actuellement la délégation suisse au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg. (ats)