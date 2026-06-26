Romont: choc frontal entre une voiture et un bus des TPF

Une jeune romande fait une collision frontale avec un bus
Une jeune conductrice a percuté frontalement un bus vendredi à Romont. Elle est à l'hôpital. Le bus circulait sans passager à son bord.
Une automobiliste de 19 ans est entrée en collision frontale avec un bus de ligne des Transports publics fribourgeois (TPF) vendredi à Romont. Blessée, elle a été transportée à l'hôpital. Aucun passager ne se trouvait dans le bus et son chauffeur est sorti indemne de l'accident.
La route des Rayons a été fermée à toute circulation durant trois heures, a indiqué la police cantonale. Une enquête est en cours, précise le communiqué.
Selon les premiers éléments, la jeune conductrice a dévié sur la voie opposée. Les pompiers ont été mobilisés afin de neutraliser des fuites de liquides.
(ats/vz)
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