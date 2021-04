Heurts entre jeunes et police, la nuit a été chaude à Saint-Gall

Suisse

1 / 10 Chaude nuit entre police et jeunes à Saint-Gall source: sda / michel canonica

Des jeunes ont attaqué vendredi des policiers dans la ville. Les autorités ont riposté notamment avec des balles en caoutchouc.

Après Sion, jeudi, les jeunes sont descendus dans la rue à Saint-Gall. Toutefois l'ambiance y était beaucoup plus tendue. Dans la nuit de vendredi à samedi, des jeunes s'en sont pris aux forces de l'ordre dans le centre-ville de Saint-Gall. Vers 21 heures, ils ont jeté des objets sur les policiers, qui ont répondu par des tirs de balles en caoutchouc et procédé à des contrôles d'identité. La police s'attendait à une nuit compliquée.

Après une accalmie temporaire, la situation s'est à nouveau envenimée vers 22h30 lorsque la police a reçu des cocktails Molotov cette fois. L'intervention s'est achevée, samedi vers 1h40, a indiqué le porte-parole des forces de l'ordre de la ville de Saint-Gall Klaus-Dieter Mennel. Il y a eu des dégâts matériels, a-t-il ajouté. Des vélos ont été jetés sur la chaussée et des objets incendiés. Les vitrines semblent avoir été épargnées.

Molotov cocktails, fireworks, tear gas: Youth riots against covid rules erupt in St. Gallen, Switzerland. (Video: @SRF) pic.twitter.com/6e8asedTog — Fabian Eberhard (@FabianEberhard) April 3, 2021

A la suite des événements, la police a placé 19 personnes en détention pour des éclaircissements. Selon un porte-parole de la police, ils ont depuis tous été relâchés.

Deux jeunes ont été blessés

Deux jeunes ont été blessés lors des affrontements avec la police. L'atmosphère était très agressive, selon Klaus-Dieter Mennel. Les jeunes violents étaient un petit groupe qui s'était détaché du groupe de 300 à 350 jeunes, a-t-il précisé.

Les jeunes venaient de toute la Suisse, rapporte l'Aargauerzeitung. Deux garçons de Berne et de Thoune ont déclaré: «Il se passe quelque chose ici. C'est pour cela qu'on est venu». Une grande partie des jeunes ne recherchaient pas la violence. D'autres c'est moins certain, ou plus mitigé. Par exemple, un garçon qui voulait briser la vitrine d'un magasin de la Multergasse avec une pierre a été retenu: «C'est stupide : tu ferais mieux de le lancer sur la police!» Pendant ce temps, un jeune de 17 ans, sur la Place Rouge, a crié:

«Nous ne serons plus enfermés!»

La police s'est rendue sur place avec un important contingent. Un hélicoptère a en outre survolé la ville pendant plusieurs heures. En effet, il y a une semaine, des échauffourées et des dégâts matériels ont déjà eu lieu après à une fête illégale. (ats/jah)

