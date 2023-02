Des retraités délestés de 215 000 francs par de faux policiers

Les escrocs ont utilisé une méthode perfide: se faisant passer pour des policiers, ils ont raconté à un couple de retraités que leur fille avait été arrêtée. Pour qu'elle soit libérée, ils ont exigé un paiement de 300 000 francs.

Plus de «Suisse»

Des escrocs se faisant passer pour des policiers ont fait pression sur un couple de personnes âgées à Unterägeri (ZG) et ils se sont fait remettre de l'argent et des Vreneli en or d'une valeur de 215 000 francs. Ils ont raconté au couple que leur fille avait été arrêtée après avoir provoqué un accident.

Pour que la fille soit libérée et que l'affaire ne soit pas révélée à la presse, les faux policiers ont exigé un paiement de 300 000 francs, a indiqué jeudi le Ministère public du canton de Zoug. Le couple a réussi à se procurer 200 000 francs en espèces ainsi que des Vreneli en or d'une valeur de 15 000 francs qu'ils ont remis à un homme et une femme.

Plusieurs autres personnes ont reçu des appels téléphoniques similaires ces derniers jours dans le canton de Zoug, a précisé le Ministère public. La police zougoise appelle à la prudence. (ats)