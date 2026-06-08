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Femme tuée à son domicile au Lignon: un suspect a été interpellé

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Le corps de la victime a été découvert début mai au Lignon (archives).Keystone

Femme tuée à son domicile au Lignon: un suspect a été interpellé

Un homme suspecté d'avoir tué une femme à son domicile au Lignon a été interpellé, ont annoncé les autorités genevoises. Il a été mis en détention provisoire.
08.06.2026, 13:1608.06.2026, 13:16

Un homme de 56 ans suspecté d'avoir tué de plusieurs coups à la tête une femme de 67 ans à son domicile au Lignon (GE) a été interpellé vendredi. Le suspect est poursuivi pour assassinat, indique lundi le Ministère public genevois dans un communiqué.

Il a été mis en détention provisoire pour une durée de trois mois. A la fin mai, le pouvoir judiciaire avait indiqué que la police avait été contactée le 5 mai par une voisine de la victime. Cette dernière n'avait plus de nouvelle et une forte odeur dans le couloir l'inquiétait.

La police avait découvert le même jour le corps sans vie de la sexagénaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle était décédée de plusieurs coups portés à la tête. L'interpellation du suspect a eu lieu un mois plus tard. (ats)

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