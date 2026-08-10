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Musée d'horlogerie du Locle cambriolé: quatre malfrats en fuite

Cambriolage au musée de l&#039;horlogerie au Locle
Le Musée d'horlogerie du Locle au Château des Monts a été fermé au public ce dimanche.Image: Musée d'Horlogerie du Locle/Facebook

Ce musée romand a été cambriolé: les malfrats en fuite

Quatre cambrioleurs ont fracturé la porte d'entrée et emmené des dizaines d'objets dimanche au musée d'horlogerie du Locle (NE). Ils sont toujours recherchés.
10.08.2026, 08:3210.08.2026, 08:32

Le musée d'horlogerie du Locle a été le théâtre d'un cambriolage dimanche à l'aube. Quatre malfrats ont emporté moins d'une dizaine d'objets de type pendule et sont en fuite.

Les cambrioleurs ont fracturé la porte d'entrée au nord du bâtiment et se sont introduits dans deux salles du musée vers 06h15. Ils ont alors brisé les cloches de verre abritant des pendules, a indiqué dimanche la police cantonale neuchâteloise dans un communiqué.

Cambriolage au Musée d&#039;Horlogerie du Locle
Image: Musée d'Horlogerie du Locle/Facebook

Au nombre de quatre, les individus, cagoulés et porteurs de gants, sont restés moins de cinq minutes sur place, ajoute la police. Ils ont pris rapidement la fuite à bord d'une puissante berline de couleur sombre puis leur trace a été perdue en direction de la France, précise-t-elle. Les objets de patrimoine emportés sont en cours d'estimation.

Collaboration avec les autorités françaises

Une enquête a aussitôt été ouverte par le procureur de permanence qui s'est rendu sur place. La police neuchâteloise est notamment intervenue avec un chien. L'alarme a aussitôt été transmise à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ainsi qu'aux autorités françaises qui collaborent aux investigations.

Pour les besoins de l'enquête ainsi que pour le rétablissement des lieux, le Musée d'horlogerie du Locle au Château des Monts a été fermé au public ce dimanche et rouvrira ces prochains jours, est-il précisé dans le communiqué. (jzs/ats)

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