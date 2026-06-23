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Une Lamborghini prend feu dans une station-service alémanique

Un incendie est survenu dans une station-service à Oberarth, dans le canton de Schwyz. Une Lamborghini a été détruite par les flammes, tandis que son conducteur a été blessé.

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Une Lamborghini a pris feu lundi après-midi à Oberarth, dans le canton de Schwyz. L'incendie s'est déclaré vers 16h15, retrace la police cantonale dans un communiqué. Le conducteur, âgé de 20 ans, s'était rendu à une station-service Coop située sur la Gotthardstrasse. Pendant qu'il était en train de faire le plein, une flamme aurait jailli, mettant le feu au bolide.

Les pompiers de la commune d'Arth, dépêchés sur place, ont rapidement maîtrisé l'incendie, note la police.

Les pompiers en action. Image: Police cantonale schwyzoise

Le véhicule a toutefois été presque totalement détruit, comme en témoignent les images diffusées par les forces de l'ordre. La station-service a également subi «d'importants dégâts matériels», précise le communiqué. Pendant l'opération, la zone a été évacuée, tandis que la Gotthardstrasse est restée fermée à la circulation pendant un peu plus d'une heure.

Ce qui reste de la voiture. Image: Police cantonale schwyzoise

Le conducteur a subi des brûlures, indique la police. Après avoir reçu les premiers soins sur place, il a été héliporté vers un hôpital situé hors du canton. Le passager, du même âge, n'a pas été blessé. (asi)