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Valais: Explosion et coupure d'électricité à Monthey

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La détonation s'est produite pour une cause encore inconnue (image d'illustration). keystone

Valais: Explosion et coupure d'électricité à Monthey

Une détonation a retenti samedi à Monthey sans faire de blessés, provoquant néanmoins une coupure de courant dans la localité valaisanne.
27.06.2026, 12:3327.06.2026, 12:35

Une explosion a secoué Monthey (VS) samedi. Personne n'a été blessé, mais une coupure de courant s'est produite, a indiqué la police valaisanne sur le réseau X. Il n'y a aucun danger pour la population.

La détonation s'est produite vers 10h05 pour une cause encore inconnue. La ligne téléphonique de la commune a été temporairement saturée.

La coupure de courant a touché les habitants de la rue des Saphirs, de la rue de la Venise et de l'avenue de France. Les travaux de réparation ont commencé. (sda/ats)

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