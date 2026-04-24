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Un randonneur vaudois meurt après une chute à la Dent de Lys

Un randonneur de 30 ans chute de 200 mètres dans les Préalpes fribourgeoises

Un randonneur vaudois de 30 ans a perdu la vie après une chute d’environ 200 mètres lors de la descente de la Dent de Lys.
24.04.2026, 12:1024.04.2026, 12:10

Un randonneur a fait jeudi une chute mortelle lors de la descente du sommet de la Dent de Lys, dans la région des Paccots. La victime est un Vaudois âgé de 30 ans, a annoncé vendredi la police cantonale fribourgeoise.

Deux hommes effectuaient une randonnée depuis Les Paccots (FR) en direction des Sciernes d’Albeuve en passant par la Dent de Lys. Lors de la descente de ce sommet, pour une raison encore inconnue, l'un d'eux a fait une chute d’environ 200 mètres.

Dent de Lys
La Dent de Lys.Image: fribourg.ch

La victime a été retrouvée sans vie par un médecin de la Rega. Les enquêteurs alpins de la police cantonale mènent l'enquête sur cet accident de montagne. (jah/ats)

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