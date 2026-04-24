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L'uniforme du chef de l'armée suisse à la RTS envoie un message

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L'uniforme du chef de l'armée sur la RTS envoie un message

En portant le nouveau modèle de l'uniforme camouflage depuis son entrée en fonction, le chef de l’armée Benedikt Roos envoie un signal. Il «tient à exprimer son attachement à la troupe», nous indique le DDPS.
24.04.2026, 07:1824.04.2026, 07:18
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré

Le nouveau chef de l'armée, Benedikt Roos, a succédé à Thomas Süssli au premier janvier de cette année. Issu des troupes mécanisées, le solide gaillard de 60 ans est à nouveau un militaire de carrière.

Une partie du public romand aura pu le découvrir, dimanche soir, au 19.30 de la RTS, face à Jennifer Covo. Le nouveau commandant de corps y portait la tenue de camouflage, plutôt que la «tenue A» de l'armée, avec sa cravate et sa veste gris-bleu, aux tons ternes et monotones.

Le nouveau chef de l'armée sur le plateau du 19.30.

Les quelques membres de notre rédaction qui ont fait l'armée (il en existe encore) auront remarqué que la tenue comporte quelques particularités: de larges zones à patch, la seule présence du grade et du nom et un drapeau suisse rectangulaire.

On aborde la question ici 👇

Ce détail sur l'uniforme du nouveau chef de l'armée suisse crée la surprise

Un nouvel uniforme

Contacté, le service de communication du Département fédéral de la défense (DDPS), nous indique que Benedikt Roos porte le nouveau «système modulaire d’habillement et d’équipement», soit SMHE.

Korpskommandant Benedikt Roos, Chef der Armee, wartet auf seinen Einsatz an der Medienkonferenz 100 Tage Chef der Amee sowie Praesentation der Armeebotschaft 2026, am Donnerstag, 26. Maerz 2026 auf de ...
Benedikt Roos, ici le 26 mars dernier, semble apprécier son uniforme.Keystone

Ce nouvel uniforme de combat, pour lequel l'armée a investi pas moins de 350 millions de francs, est graduellement incorporé à toutes les unités de l'armée depuis fin 2023. Les grenadiers l'ont d'abord touché, puis cette année, les recrues du service alpin et spécialistes de montagne ainsi que certains conducteurs de chiens. Au sujet du port par le chef de l'armée, le DDPS note:

«Avec le SMHE, le col de la veste peut se porter soit relevé, soit baissé. Les deux variantes sont possibles»
DDPS

Le col relevé, justement, est une nouveauté. Avec la précédente tenue de combat, le grade (à gauche) et l'arme (à droite) du militaire étaient indiqués sur le col, systématiquement porté en bas. C'était justement celle que portait Thomas Süssli lors de certaines de ses apparitions — mais lui n'a pas touché le modèle SMHE, nous précise le DDPS.

Thomas Suessli, Chef der Armee, zieht Bilanz anlaesslich einer Medienkonferenz zu seinem Abtreten, fotografiert am Dienstag, 2. Dezember 2025 in Bern. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Thomas Süssli portant l'ancienne tenue.Keystone

Le col n'était censé être relevé que sur le terrain, en cas de conflit, pour empêcher l'ennemi de reconnaître — et éliminer — les officiers. Mais avec la nouvelle tenue, le grade est montré sur le torse, à côté du nom. On peut ainsi apercevoir les trois Edelweiss qui composent le grade de commandant de corps.

Système SMHE
Il n'est pas constitué que d'un uniforme. Fini le harnais datant des années 1990, place à un système «modulaire» moderne composé de straps et de boucles en tissu pour aménager plus facilement son matériel, tel qu'on le trouve dans d'autres armées depuis plusieurs années.
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ddps

Sa «tenue de travail»

Cela veut-il dire qu'on ne verra plus Benedikt Roos avec une cravate et des épaulettes? «Bien sûr, le chef de l’Armée peut porter la tenue A (tenue de sortie), notamment lors de manifestations officielles. Le SMHE reste néanmoins sa tenue de travail», souligne le DDPS.

Korpskommandant Benedikt Roos, Chef der Armee.am traditionellen Umzug der Zuenfte am Zuercher Sechselaeuten am Montag, 20. April 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Benedikt Roos à Seelaufen, le 20 avril 2026.Keystone

Et de préciser:

«En outre, à travers le port du SMHE, le chef de l’Armée tient à exprimer son attachement à la troupe»
DDPS

Une nouvelle tenue, pour une nouvelle ère. Désormais, c'est à nouveau un militaire de carrière, qui vient reprendre les rênes de l'institution, habillé avec un uniforme «moderne» pour agir dans un monde de dangers — un message qu'il ne cesse de répéter depuis son entrée en fonction.

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