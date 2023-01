Deux jeunes fuient la police sur plusieurs cantons

Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme de 20 ans et sa passagère de 16 ans ont pris la fuite devant plusieurs patrouilles de police sur l'autoroute A1.

Un accident, dans lequel le chauffeur et sa passagère ont été légèrement blessés, a mis fin à la course poursuite.

L'homme s'est rendu coupable de plusieurs infractions, indique samedi la police cantonale zurichoise. Non seulement la voiture arborait des plaques d'immatriculation volées, mais l'homme n'a pas réagi aux multiples injonctions de la police de s'arrêter, a roulé parfois à plus de 200 km/h et a dépassé d'autres véhicules par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence.

Des patrouilles des polices cantonales de Berne, Soleure et Argovie s'étaient lancées à la poursuite du véhicule. Elles ont alerté la centrale de gestion du trafic de la police cantonale zurichoise peu après 01h30, suite à quoi des patrouilles zurichoises ont été mobilisées.

Glissière de sécurité heurtée

Après avoir emprunté le tunnel du Gubrist en direction de Saint-Gall, l'automobiliste a touché deux véhicules de la police argovienne à hauteur de Rümlang (ZH). Le fuyard a alors perdu le contrôle de sa voiture, a heurté la glissière de sécurité sur le bord droit de la chaussée et s'est finalement immobilisé.

Le Suisse de 20 ans et sa passagère, une Kosovare de 16 ans, ont été arrêtés sur les lieux de l'accident. Légèrement blessés après le choc, ils ont été transportés à l'hôpital en ambulance.

Les policiers n'ont pas été blessés lors de l'intervention.

Selon le communiqué, la police cantonale zurichoise, le ministère public et le parquet des mineurs enquêtent sur les circonstances exactes et les raisons de la fuite. (chl/ats)