Une octogénaire agressée en pleine rue à Oberwil (BL)

La police bâloise recherche les auteurs du vol (image prétexte). Image: KEYSTONE

Trois individus à bord d'un véhicule immatriculé à l'étranger ont dérobé une montre à une octogénaire vendredi dans le canton de Bâle-Campagne.

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Trois inconnus ont arraché de force sa montre-bracelet à femme de 84 ans en pleine rue vendredi soir à Oberwil (BL). Les malfaiteurs avaient arrêté leur voiture près de la victime et l'ont tirée vers le véhicule. La police recherche les auteurs.

La femme se promenait lorsqu'une voiture s'est arrêtée à côté d'elle, a indiqué samedi la police de Bâle-Campagne. Les trois occupants ont engagé une conversation avec l'octogénaire. Le conducteur une femme assise à l'arrière ont alors soudainement tiré la victime vers la voiture et lui ont arraché sa montre.

Les auteurs ont ensuite pris la fuite. La police a lancé des recherches pour retrouver le véhicule, immatriculé à l'étranger. (btr/ats)