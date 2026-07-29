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Naissance d'un bébé gorille au zoo de Zurich

A mountain gorilla eats leaves in the forest of Bwindi Impenetrable National Park in southwestern Uganda, Wednesday, Sept. 17, 2025. (AP Photo/Onen Patrick) Uganda Mountain Gorillas
Le bébé, dont le sexe n'est pas encore connu, est né lundi matin vers 10h00 sans complications (image prétexte).Keystone

Naissance d'un bébé gorille dans un zoo suisse

Les gorilles du zoo de Zurich ont vécu un heureux évènement. La femelle Mayumi a mis au monde son premier petit.
29.07.2026, 15:5229.07.2026, 15:52

Le parc exprime son «optimisme prudent» à propos de ses chances de survie, les premières semaines étant les plus délicates.

Le bébé, dont le sexe n'est pas encore connu, est né lundi matin vers 10h00 sans complications, indique le zoo de Zurich mercredi. Il tétait déjà le lait de sa mère peu de temps plus tard. Son père s'appelle Bwana.

La doyenne du zoo de Servion est morte à 23 ans

Le directeur du zoo, Severin Dressen «se réjouit» de cette naissance, mais il prévient aussi que les premières semaines de vie sont les plus délicates, même si le nouveau-né donne l'impression d'être en pleine santé.

Sa mère s'occupe de lui de manière exemplaire et les autres gorilles ont accepté le petit au sein du groupe, se félicite le directeur. «Nous allons continuer à observer la situation de près ces prochains jours.» (sda/ats)

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Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
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