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Stäfa: drame sur ce chantier suisse

Un accident de travail est survenu à à Stäfa (ZH).
Un accident de travail est survenu à à Stäfa (ZH). police cantonale zurichoise

Drame sur ce chantier suisse

Un jeune ouvrier est mort écrasé par une plaque de béton sur un chantier de rasement à Stäfa (ZH). Les secours n'ont rien pu faire.
23.04.2026, 13:2123.04.2026, 13:21

Un jeune ouvrier âgé de 19 ans a perdu la vie jeudi matin sur un chantier à Stäfa (ZH). Une lourde plaque de béton, qui servait d'auvent s'est abattue sur lui lors de travaux de rasement. Le malheureux est décédé sur les lieux de l'accident malgré les tentatives de réanimation des secours.

L'accident mortel est survenu peu après 08h00, indique la police cantonale zurichoise. L'auvent s'est effondré sur le jeune homme et l'a enseveli. Malgré l'arrivée des pompiers qui ont pu l'en extraire, il a succombé à ses graves blessures.

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Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues. La police et le Ministère public zurichois ont ouvert une enquête, de même que des experts de la Suva et des spécialistes en statique de la construction. (jzs/ats)

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