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G7: la police plaque un cycliste au sol à Genève

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G7: la police plaque un cycliste au sol à Genève

Alors que la Critical Mass annoncée à Genève contre le G7 a été interdite par le Conseil d’Etat, les participants se sont quand même rassemblés ce vendredi soir dans le quartier des Grottes, près de la gare Corvavin.
12.06.2026, 19:1412.06.2026, 19:40
Alessia Barbezat

Malgré l’interdiction de rassemblement prononcée par le Conseil d’Etat, des dizaines de participants à la Critical Mass ont tout de même décidé de se rassembler sur la place des Grottes, à Genève. Pour rappel, une Critical Mass est une manifestation informelle à vélo.

Des forces de police ont quadrillé le secteur, bien décidées à faire respecter les consignes du gouvernement genevois. On a pu voir un hélicoptère voler à basse altitude. Les agents ont contrôlé tous ceux qui se présentaient sur la place. Sur place, un effectif impressionnant, avec au moins six véhicules et notamment des fourgons aux plaques zurichoises et fribourgeoises.

La police dans le quartier des Grottes à Genève, ce vendredi soir.
La police dans le quartier des Grottes à Genève, ce vendredi soir.image: watson

Plus tôt cette semaine, la conseillère d’Etat Carole-Anne Kast avait martelé que «ce ne sera pas une manifestation encadrée, elle est interdite. La police fera le nécessaire pour qu'un rassemblement interdit n'ait pas lieu». Force est de constater que c’est effectivement le cas, ce vendredi soir à Genève.

Alors que l’atmosphère était globalement bon enfant sur la place des Grottes, un cycliste a malgré tout tenté de forcer un barrage et s’est fait plaquer au sol par les forces de l’ordre. Quelques minutes plus tard, les manifestants se sont calmement dispersés. Vers un nouveau point de ralliement?

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