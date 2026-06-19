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Quatre jeunes Romands arrêtés pour un violent brigandage

Quatre jeunes Romands arrêtés pour un violent brigandage

De jeunes hommes sont accusés d'avoir volé plusieurs milliers de francs dans un coffre-fort à Vuadens (FR). Une femme a été menacée au couteau, ligotée et sprayée durant l'incident.
19.06.2026, 11:1319.06.2026, 11:13
Le logo Police est photographie sur l&#039;uniforme que porte une collaboratrice de la police cantonale fribourgeoise, lors d&#039;une conference de presse concernant l&#039;electrification et la nouv ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Quatre individus âgés entre 17 et 20 ans soupçonnés d'avoir commis un brigandage dans un établissement public à Vuadens (FR) ont été arrêtés. Sous la menace d'un couteau, ils ont dérobé plusieurs milliers de francs dans un coffre-fort.

Trois individus ont menacé samedi 6 juin peu avant 01h00 une femme de 31 ans au moyen d’un couteau pendant que le quatrième attendait dans une voiture. Ils ont ensuite ligoté et sprayé la victime avant de prendre la fuite avec leur butin.

Voici pourquoi les jeunes sont le plus jugés en Suisse

Les investigations menées par la police de sûreté, sous la conduite du Tribunal pénal des mineurs et du Ministère public, ont permis l'arrestation des auteurs présumés, tous domiciliés dans la région. Une partie du butin a pu être récupéré.

Après avoir été auditionnés, les quatre jeunes ont été placés en arrestation provisoire, puis en détention provisoire pour trois d’entre eux, a indiqué vendredi la police. Ils seront dénoncés au Tribunal pénal des mineurs ainsi qu’au Ministère public. (jzs/ats)

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