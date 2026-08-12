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Le trafic CFF reprend entre Genève et Lausanne

Ein Piktogramm verbietet das Rauchen, aufgenommen am Donnerstag, 1. Februar 2018, am Bahnhof in Chur. Die SBB testen in den Bahnhoefen Basel SBB, Bellinzona, Chur, Neuchatel, Nyon und Zuerich Stadelho ...
Après une interruption du trafic mercredi soir, les trains recommencent progressivement à circuler sur l’axe Genève-Lausanne.Image: KEYSTONE

Le trafic CFF reprend partiellement entre Genève et Lausanne

La circulation ferroviaire reprend progressivement mercredi soir sur l’axe Genève-Lausanne après un accident de personne en gare de Nyon. Une voie a pu être rouverte dès 20 heures, mais des retards restent à prévoir.
12.08.2026, 20:0912.08.2026, 20:09

La situation s’améliore sur l’axe ferroviaire Genève-Lausanne. Après une interruption du trafic provoquée par un accident de personne en gare de Nyon mercredi soir, la circulation a pu reprendre partiellement dès 20 heures sur une voie. Selon les dernières informations des CFF, les trains IR90, IR15, RE33 et EC peuvent à nouveau circuler et transiter normalement.

Des retards restent toutefois à prévoir. La situation n’est donc pas encore totalement revenue à la normale sur l’un des principaux axes ferroviaires de Suisse romande. Entre Genève et Genève-Aéroport, les trains-navettes spéciaux mis en place durant la perturbation continuent pour le moment de circuler. Les voyageurs sont invités à se référer aux annonces visuelles et sonores dans les gares pour connaître leurs horaires.

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Plus tôt dans la soirée, l’incident avait entraîné de nombreuses suppressions. Le trafic grandes lignes avait notamment été interrompu entre Renens et Genève, provoquant d’importantes perturbations. Les voyageurs sont invités à consulter l’application ou le site des CFF avant leur départ.

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