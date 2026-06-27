Accidents de baignade en Argovie: un mort et un disparu

Plusieurs drames se sont produits dans la Reuss et le Rhin, où un homme de 35 ans est décédé après une noyade.

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Les recherches se poursuivent pour retrouver un jeune homme disparu dans la Reuss. Keystone

Dans le canton d'Argovie, plusieurs accidents de baignade se sont produits dans la Reuss et le Rhin. Un homme a perdu la vie dans le Rhin. Une autre personne a été sauvée in extremis du fleuve. Les recherches se poursuivent samedi midi pour retrouver un homme porté disparu dans la Reuss.

Le premier accident de baignade s'est produit vendredi soir vers 19 heures, a indiqué samedi la police cantonale d'Argovie. Un Slovaque de 35 ans, domicilié dans la région de Möhlin, se baignait avec des collègues dans le Rhin lorsqu'il s'est soudainement retrouvé en détresse.

Plusieurs témoins ont donné l'alerte et signalé que l'homme s'était vraisemblablement noyé. Les sauveteurs du Rhin, rattachés aux pompiers de Rheinfelden, ont alors réussi à repêcher la victime à l'aide d'un canot de sauvetage.

Des mesures de réanimation ont immédiatement été mises en œuvre avec l’aide de l’ambulance arrivée sur place. L’homme a été transporté à l’hôpital, où il est toutefois décédé quelques heures plus tard, selon le communiqué.

Saut dans la Reuss et disparu

Quelques heures plus tard seulement, peu après 23h00, la police a reçu un nouvel appel: au pont de la Reuss à Gebenstorf, une personne avait sauté dans la Reuss et n’était pas remontée à la surface.

Les opérations de recherche, lancées immédiatement et auxquelles ont participé plusieurs patrouilles de police ainsi qu’un hélicoptère de sauvetage, se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Le Somalien de 20 ans, domicilié dans le canton de Thurgovie, n’a pas pu être retrouvé. Les recherches se poursuivaient encore samedi midi.

Un troisième incident s’est produit dans la nuit: vers 1 heure du matin, la police a reçu un appel signalant qu’à Laufenburg, un homme criait à l’aide dans le Rhin, car il semblait ne plus pouvoir respirer. Une équipe de secours rapidement mobilisée, également soutenue par la police allemande, a repêché l’Allemand de 43 ans dans le fleuve. L’homme a été transporté à l’hôpital. (dal/ats)