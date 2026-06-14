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Fin de l’alerte après une menace de bombe à Kreuzlingen

Un appel anonyme sème le chaos à la frontière suisse

Une alerte à la bombe a entraîné l’évacuation d’une partie de Kreuzlingen, en Suisse, et de Constance, en Allemagne, avant d’être levée dimanche.
14.06.2026, 13:5514.06.2026, 13:55

La police a levé l'alerte après l'alerte à la bombe à Kreuzlingen (TG) et à Constance (Allemagne). La zone portuaire, où s'est tenu durant le week-end un grand marché aux puces, était à nouveau entièrement accessible dimanche en début d'après-midi.

Peu après 12h15, les forces d'intervention de la police de Constance ont pu lever l'alerte et le bouclage de la zone concernée après plusieurs heures, a indiqué la police cantonale de Thurgovie.

Ein deutscher Bundespolizist am Zollamt Konstanz-Autobahn an der Grenze zwischen Kreuzlingen in der Schweiz und Konstanz in Deutschland, aufgenommen am Freitag, 9. Mai 2025. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller ...
Un policier à la frontière entre Kreuzlingen et Constance.Keystone

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 heures, une alerte à la bombe a été reçue par téléphone, précise le communiqué. Un inconnu a, lors de plusieurs appels téléphoniques, signalé la présence de plusieurs bombes sur le site du marché aux puces ouvert 24 heures sur 24 à Constance.

En raison du caractère transfrontalier du marché, non seulement le site de Constance, mais aussi la zone frontalière de la zone portuaire de Kreuzlingen ont été évacués puis bouclés. La gare de Constance a également été touchée. Le trafic ferroviaire entre Kreuzlingen et la ville allemande a été temporairement interrompu. Une enquête menée par les autorités de Constance est en cours.

Le marché aux puces ouvert 24 heures sur 24 est un événement annuel qui s'est déroulé sur deux jours ce week-end à Kreuzlingen et dans sa voisine allemande Constance. (jah/ats)

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