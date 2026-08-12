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Voici quand l'éclipse solaire sera visible en Suisse

epaselect epa13161649 A woman wears eclipse glasses in Almelo, the Netherlands, 11 August 2026. The sun will soon be almost completely eclipsed, an event that occurs infrequently in the Netherlands. E ...
Il faudra s'équiper de lunettes spéciales pour admirer l'éclipse. Keystone

Voici quand l'éclipse solaire sera visible en Suisse

C'est le grand jour: une éclipse solaire partielle sera visible dans le ciel suisse ce mercredi. Le spectacle commencera en début de soirée.
12.08.2026, 06:5912.08.2026, 07:04

Une importante éclipse solaire partielle sera visible dans le ciel suisse, mercredi, juste avant le coucher du Soleil. L'occultation maximale du disque solaire oscillera entre 91 et 93%. Pour revivre un événement semblable en Suisse, il faudra patienter jusqu'en 2075.

L'éclipse commencera à être visible au Nord-Est de la Suisse à partir de 19h24. Le spectacle s'achèvera à Genève vers 20h45. Tout le monde espère un ciel dégagé. La dernière éclipse partielle d'une telle importance en Suisse s'était déroulée en 1999, avec une occultation du Soleil qui atteignait 99,5% à certains endroits.

Ils sont «prêts à attendre une heure» pour se préparer à l'éclipse

A l'époque, une grande partie de la population s'était équipée de lunettes de protection indispensables pour observer l'éclipse sans risquer d'abîmer ses yeux. Aujourd'hui, l'engouement pour l'événement semble identique. Les opticiens et autres magasins spécialisés qui vendent ses lunettes sont en rupture de stock.

L'éclipse ne sera que partielle en Suisse. C'est en Espagne que l'on pourra voir le Soleil disparaître complètement derrière la Lune. En Suisse, la dernière éclipse totale a pu être observée dans le Mendrisiotto et le val Poschiavo en 1842. Une occultation complète s'est produite dans l'espace Mittelland en 1724. (jzs/ats)

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