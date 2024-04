Fedpol perd sa tête

Nicoletta della Valle démissionnera de son poste de directrice de Fedpol le 31 janvier 2025, après près de dix ans de service.

La directrice de Fedpol, Nicoletta della Valle, démissionne. Elle quittera l'Office fédéral de la police le 31 janvier 2025, annonce mercredi le Conseil fédéral.

Nicoletta della Valle. Keystone

Le Conseil fédéral a souligné l'engagement «infatigable» de la fonctionnaire. Elle a fourni une contribution exceptionnelle à la lutte contre la grande criminalité et contre le crime organisé, ainsi qu'à l'amélioration de la poursuite pénale.

A quoi a-t-elle contribué?

La communication du Département fédéral de justice et police explique que:

«Nicoletta della Valle est devenue directrice de Fedpol le 1er août 2014, avec l'ambition de faire de cet office fédéral une véritable police. Dans la lutte contre les terroristes potentiels et la criminalité organisée, elle a misé sur le développement d'une collaboration intensive avec des autorités partenaires en Suisse et à l'étranger.»

Au cours de son mandat, Nicoletta della Valle a porté et soutenu une série de projets législatifs d'envergure. Parmi les plus marquants:

Les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT), qui ont doté Fedpol d'outils de police préventive renforcés.

Elle a également joué un rôle crucial dans l'adoption de la loi sur les précurseurs de substances explosibles, qui encadre strictement la fabrication artisanale d'explosifs en Suisse.

Enfin, son engagement a été déterminant dans la révision de la loi sur les profils d'ADN, qui a permis la création d'une base légale pour le phénotypage.

Agée de 62 ans, la juriste a travaillé aux Services psychiatriques universitaires du canton de Berne, et auparavant pendant plusieurs années déjà comme directrice suppléante de Fedpol et au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police.

Le poste sera prochainement mis au concours. (jah/avec ats)