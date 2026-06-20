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Tessin: quatre hommes arrêtés après le cambriolage d'une armurerie

Quatre hommes arrêtés après le cambriolage d'une armurerie au Tessin

Kantonspolizei Tessin. Auf dem Foto ist eine Patrouille der Kantonspolizei zu sehen, die in den Strassen von Pian Scairolo (Lugano) unterwegs ist. Aufgenommen am Donnerstag, 25. April 2024. (KEYSTONE/ ...
La police cantonale tessinoise a dû effectuer une course-poursuite pour intercepter les malfrats (image d'illustration).Image: KEYSTONE/TI-PRESS
Quelques jours après des faits similaires en Valais, une armurerie a été cambriolée au Tessin. Quatre hommes ont été arrêtés après une course-poursuite.
20.06.2026, 10:5220.06.2026, 10:52

Quatre hommes ont été arrêtés tôt samedi matin après le cambriolage d'une armurerie à Camorino (TI). Leur interpellation a eu lieu à l'issue d'une course-poursuite, a indiqué samedi la police cantonale.

Le cambriolage a été signalé peu après 4 heures du matin. Les auteurs ont ensuite pris la fuite en voiture en direction de Locarno, ce qui a déclenché une vaste opération de recherche.

Un cambriolage similaire a eu lieu récemment 👇

Ils braquent une armurerie en Valais et s'évadent en courant

Une course-poursuite s'est engagée, mobilisant un important dispositif policier. Le véhicule des fuyards a finalement été intercepté à Monte Carasso peu avant 5 heures 30. Les quatre occupants ont tenté de s'enfuir à pied avant d'être interpellés par des agents. Personne n'a été blessé lors de l'opération et le butin a été retrouvé. (btr/ats)

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La Centoval­li­na
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Tramway de Locarno avec vue sur la Piazza Grande, années 1950.
source: musée suisse des transports
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Ils sautent dans l'Aar depuis un balcon à 17 mètres
Video: watson
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