Quatre hommes arrêtés après le cambriolage d'une armurerie au Tessin
Quelques jours après des faits similaires en Valais, une armurerie a été cambriolée au Tessin. Quatre hommes ont été arrêtés après une course-poursuite.
Quatre hommes ont été arrêtés tôt samedi matin après le cambriolage d'une armurerie à Camorino (TI). Leur interpellation a eu lieu à l'issue d'une course-poursuite, a indiqué samedi la police cantonale.
Le cambriolage a été signalé peu après 4 heures du matin. Les auteurs ont ensuite pris la fuite en voiture en direction de Locarno, ce qui a déclenché une vaste opération de recherche.
Une course-poursuite s'est engagée, mobilisant un important dispositif policier. Le véhicule des fuyards a finalement été intercepté à Monte Carasso peu avant 5 heures 30. Les quatre occupants ont tenté de s'enfuir à pied avant d'être interpellés par des agents. Personne n'a été blessé lors de l'opération et le butin a été retrouvé. (btr/ats)
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