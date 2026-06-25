Ce que l'on sait de l'incendie de forêt dans le canton de Neuchâtel

Grâce à un important dispositif terrestre et aérien, les secours ont contenu l'incendie aux Roches-de-Moron. Le secteur reste fermé au public jeudi.

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L'incendie de forêt qui s'est déclaré mercredi après-midi aux Roches-de-Moron, sur le territoire des Planchettes (NE), a pu être maîtrisé en soirée mercredi grâce à un important dispositif terrestre et aérien. Les autorités ont toutefois ouvert une enquête afin de déterminer l'origine du sinistre.

Le lieu de l'incendie était dans une zone escarpée. Image: alertswiss

L'alerte a été donnée mercredi à 14h24, lorsqu'un feu a été signalé dans ce secteur particulièrement escarpé. Face au risque de propagation, le Service d'incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises (SISMN) a engagé d'importants moyens.

Image: police neuchâteloise

Un hélicoptère d'Air-Glaciers est notamment intervenu pour combattre les flammes depuis les airs. Au total, 65 rotations ont été effectuées, permettant de larguer 52 m³ d'eau sur les différents foyers. Grâce à cette intervention coordonnée, le feu a pu être contenu avant de prendre de l'ampleur.

Selon le communiqué, publié jeudi matin par la police neuchâteloise et le Ministère public, environ 3000 m² de végétation ont été détruits. Le secteur reste interdit au public jeudi. Les secours poursuivent les opérations de surveillance et d'extinction des derniers foyers en raison de la topographie difficile des lieux.

Image: police neuchâteloise

Enquête en cours et appel à témoins

Les causes de l'incendie demeurent inconnues. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale et la police lance un appel à témoins. Toute personne disposant d'informations est invitée à contacter la police neuchâteloise.

Les autorités rappellent enfin que les fortes chaleurs augmentent considérablement le risque de départ de feu. Elles recommandent de renoncer à tout feu en extérieur, alors qu'une interdiction de faire du feu en forêt pourrait être décidée dans le courant de la journée.