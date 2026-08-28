Deux morts dans l’Arve: trois employés genevois rattrappés par la justice

Trois employés des Services industriels de Genève sont prévenus d’homicide par négligence après un double décès dans l’Arve. Ils affirment avoir ignoré les dangers du dispositif.

Plus de «Suisse»

Trois employés des Services industriels de Genève (SIG), dont un désormais à la retraite, ont été mis en prévention pour homicide par négligence, quatre ans après le drame de Vessy (GE). Ils rejoignent l'entreprise sur le banc des accusés.

L'audience devant le Ministère public a eu lieu jeudi, a dit vendredi à Keystone-ATS l'avocat des SIG, Me Yvan Jeanneret, confirmant une information de la Tribune de Genève et de Léman Bleu. En cause, une défaillance en lien avec un répulsif utilisé pour effaroucher les poissons dans l'Arve et éviter qu'ils ne soient attirés vers les turbines de l'infrastructure hydroélectrique.

Centrale de Vessy. Image: wikimedia

Les employés, dont un cadre et son adjoint, ont affirmé ne pas avoir été au courant des dangers de cette substance pour l'être humain. Une femme de 29 ans s'était noyée en tentant de retrouver son chien qui avait disparu dans la rivière.



Un coureur de 43 ans, qui avait tenté de la secourir, avait aussi succombé. Tous deux auraient été électrocutés par les effets du répulsif. (jah/ats)