Le véhicule a pénétré dans un local technique et a pris feu. Image: Police cantonale d'Uri

Accident mortel et gros carambolage sur l'autoroute A2

Un automobiliste a perdu la vie la nuit dernière à l'entrée du tunnel du Seelisberg, près de Seedorf (UR). L'embouteillage qui en a découlé a provoqué un autre accident peu après, qui a fait plusieurs blessés.

Plus de «Suisse»

Un automobiliste s'est tué dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'autoroute A2 à l'entrée sud du tunnel du Seelisberg, à Seedorf (UR). Vers 03h00, il a perdu pour une raison indéterminée le contrôle de son véhicule, qui a dévié sur la gauche et heurté la structure du portail. L'accident a entraîné un carambolage qui a fait huit blessés.

Après avoir heurté la paroi du tunnel, le véhicule a pénétré dans un local technique et a pris feu. La personne qui se trouvait à bord est décédée sur les lieux de l’accident, a indiqué la police cantonale. Elle n’a pas encore été identifiée. La voiture arborait des plaques d’immatriculation du canton d’Uri.

Le tunnel du Seelisberg, long de plus de neuf kilomètres et qui relie les cantons d’Uri et de Nidwald, est depuis lors fermé. Les voitures sont déviées vers l’Axenstrasse, de l’autre côté du lac des Quatre-Cantons. Les poids lourds doivent emprunter la route du San Bernardino.

Un véhicule vaudois impliqué

Vendredi matin, on ne savait pas encore combien de temps le tunnel resterait fermé. Les infrastructures d'exploitation et de sécurité du tunnel ont été considérablement endommagées, a indiqué la police cantonale d'Uri. L'évaluation de l'étendue des dégâts est en cours.

Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête, elle aussi en cours. Elle est menée par la police et le parquet du canton d'Uri.

L'accident a provoqué un embouteillage et a entraîné, environ une heure plus tard, un carambolage plus au sud, à Altdorf. Selon la police cantonale d'Uri, il a été provoqué par le conducteur d'un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud. Celui-ci se serait aperçu trop tard que le trafic était bloqué et serait venu percuter l'arrière d'une voiture.

Un carambolage est survenu sur l'A2. Image: Police cantonale d'Uri

Deux personnes ont été grièvement blessées et six autres légèrement. Elles ont été transportées par la Rega à l'hôpital. Les dégâts matériels s'élèvent à environ 80 000 francs. (jzs/ats)