Une femme s'immole par le feu à Lutry

Le retour d'ABBA, une mauvaise idée en 7 points presque objectifs

Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson et Björn Ulvaeus, ou plus communément appelés ABBA, font leur grand retour. Enfin, grand, pas sûr. Voici 7 preuves. Et la 6 va vous étonner.

Après avoir fait danser la Terre entière entre 1972 et 1982, ABBA revient: Des annonces sur les réseaux sociaux et des mystérieux affichages dans les rues de Londres. Au programme: Morceaux inédits, album, concerts. Youpie.

On vous présente 7 faits factuels et quasiment indiscutables pour dire que c'est une idée qui sent la naphtaline.

Selon plusieurs médias, des concerts avec les quatre vieux artistes sont en préparation. Mais pas de Agnetha, Anni-Frid, Benny et Björn sur scène: Ce sont leurs …