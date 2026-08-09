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Gstaad: un cycliste grièvement blessé après une chute en vélo électrique

Gstaad: un cycliste grièvement blessé après une chute en vélo électrique

Un homme a été grièvement blessé samedi lors d’une randonnée en groupe dans la région de Gstaad.
09.08.2026, 15:0909.08.2026, 15:09
La Rega est intervenue lors de plusieurs missions complexes ces derniers jours (archives).
Après avoir perdu le contrôle de son vélo électrique et chuté dans un fossé, il a été réanimé sur place avant d’être héliporté à l’hôpital par la Rega.Keystone

Un cycliste s'est grièvement blessé samedi en fin de matinée alors qu'il effectuait une randonnée en groupe dans la région de Gstaad. Au guidon de son vélo électrique, il s'est soudain retrouvé dans un fossé et a chuté, sans qu'aucun tiers ne soit impliqué.

L'homme, parti pour une randonnée Lauenen en direction de Trütlisberg, a perdu le contrôle de son engin vers 11h25 pour une raison que l'enquête devra établir. Après sa chute, les personnes qui l’accompagnaient ont immédiatement entrepris des mesures de réanimation.

Les secours ont pris le relais à leur arrivée. Un hélicoptère de la Rega a finalement transporté l’homme à l’hôpital, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise dans un communiqué. (dal/ats)

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