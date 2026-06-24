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Incendie de forêt à Neuchâtel: «Quittez immédiatement la zone»

Un incendie de forêt s'est déclaré dans le secteur Roches de Moron. D'importants moyens terrestres et aériens sont mobilisés dans le canton de Neuchâtel. Une alerte a été diffusée via Alertswiss.

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Un incendie de forêt est en cours ce mercredi dans le secteur des Roches de Moron, à proximité des Planchettes, dans le canton de Neuchâtel. D'importants moyens de secours ont été mobilisés pour tenter de circonscrire le sinistre au plus vite, rapporte ArcInfo.

Selon la police neuchâteloise, une dizaine de véhicules d'urgence ainsi qu'un hélicoptère sont engagés sur place. L'intervention se déroule dans une zone escarpée, ce qui complique le travail des secours.

Le secteur des Roches de Moron. Image: Shutterstock

Interrogé par ArcInfo, le porte-parole de la police neuchâteloise, Georges-André Lozouet, précise que le feu est «relativement contenu». «Cet incendie n'est pas conséquent, mais il est étendu», indique-t-il. L'origine du sinistre n'est pour l'heure pas connue.

Evitez le secteur

Les autorités ont bouclé le secteur et demandent à la population de ne pas s'y rendre. Dans une alerte diffusée par Alertswiss, il est également demandé de «quitter immédiatement la zone touchée» et de suivre les consignes des services de secours. Plusieurs voies de communication sont actuellement bloquées dans la région.

Malgré l'important dispositif déployé, Alertswiss précise qu'«il n'y a aucun danger» pour la population et qu'aucune mesure particulière n'est requise à ce stade. La police indique que des informations complémentaires seront communiquées en fonction de l'évolution de la situation. L'objectif reste désormais d'empêcher toute propagation du feu dans cette zone forestière située au-dessus du Doubs. (jah)