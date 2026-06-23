Confiance affichée en la croissance du PIB suisse

La Banque cantonale de Genève table sur une croissance de 1,5% pour l'économie suisse en 2027, revoyant légèrement ses prévisions à la hausse.

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L'économie suisse se montre pour l'instant résiliente, malgré des fragilités structurelles, souligne la Banque cantonale de Genève. La BCGE conserve ses anticipations de croissance pour 2026 et revoit légèrement à la hausse ses calculs en termes d'inflation.

Cette année, l'économie suisse devrait afficher une croissance de 1,2% et même de 1,4% pour Genève, où «le secteur de la construction est particulièrement dynamique», en dépit «des déséquilibres» qui «tendent à fragiliser l'accès au logement», selon le communiqué paru mardi.

La BCGE campe ainsi sur sa prévision de croissance du Produit intérieur brut (PIB) suisse annoncée en mars, «sans crainte de retour de l'inflation, inférieure à 1%». La prévision du renchérissement a été relevée. Elle anticipe à 0,8%, après 0,5% en mars.

Pour 2027, l'établissement du bout du lac vise une progression du PIB helvétique de 1,5% et une inflation de 0,7%.

Un taux de chômage en hausse

Le taux de chômage doit s'établir à 3,0% cette année en Suisse, après une moyenne annuelle de 2,8% en 2025. L'année prochaine, il doit grimper à 3,1%. Rien qu'à Genève, il doit atteindre respectivement 4,9% et 5,1%.

La BCGE souligne qu'«après deux crises énergétiques et une crise de dépendance aux droits de douane en moins d'une décennie, l'heure semble venue pour une diversification salvatrice de l'économie nationale».

Elle plaide pour un nouveau cycle d'investissement technologique et de l'innovation, «indispensable pour rehausser la productivité» ainsi que pour «de nouveaux programmes des pouvoirs publics», notamment en matière de développement des infrastructures et d'indépendance des secteurs stratégiques. (sda/awp/ats/svp)